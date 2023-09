Las historias de las deportistas chilenas que están dejando su huella se hacen presente cada semana en RedWomen, podcast de RedGol y W4S Global.

En esta ocasión conocemos a una campeona mundial de una disciplina que busca ser deporte olímpico en el corto plazo: Sandboard.

Se trata de Constanza Albayay, deportista oriunda de Copiapó, y que la pasión por distintas disciplinas la llevó a ser campeona mundial en dos categorías, que detalla a Geraldine Molina y Ángela González.

Constanza Albayay y su paso por el deporte

Constanza Albayay cuenta en RedWomen que su carrera deportiva comenzó desde muy joven, en disciplinas como el karate o skate.

“Me encantaba el deporte de tabla, sentí que tenía la habilidad, me desplazaba en la ciudad”, cuenta la deportista en el capítulo de esta semana.

Y fue así que llegó al snowboard en tierras norteamericanas. “Encontré la oportunidad de ir con un Working Travel en 2016, empecé a avanzar de a poco y luego llegué acá en la pandemia”, relata.

¿Cómo descubrió Constanza Albayay el sandboard?

La atleta cuenta en RedWomen como llegó a esta disciplina, luego de pasar por otras como el karate, donde fue cinturón negro.

“La pandemia nos encerró y ahí conocí un chico que me dice: “Hey, pero acá hacemos sandboard”. Me fui a hacer un viaje a Perú antes del Covid, y había probado el deporte y no me había gustado“, cuenta.

“No pensé nunca más hasta que me habla y me dice “no es así, es igual con botas, fijaciones y todo”, en Copiapó. Me hizo caminar un montón, me llevó a la duna más grande que encontró y me dijo que tenía habilidades“, relata.

De ahí en más, el camino de Constanza se fijó por completo en el sandboard. “Fue como el refugio al snowboard, me enamoré de las dunas, del atardecer“, puntualiza la deportista en el podcast de RedGol y W4S Global.

La salud mental como prioridad en el trabajo diario

Constanza Albayay también puntualizó un aspecto importante a tomar en consideración por todos los deportistas, y en la sociedad: la salud mental.

“Me ayudó que en el tiempo antes de pandemia había descubierto muchos libros que me hicieron trabajar mentalmente, puse todo eso en práctica y es una de las grandes cosas que me ha servido mucho”, detalla la deportista en RedWomen.

¿Dónde ver el podcast RedWomen de RedGol y W4S Global con Constanza Albayay?

RedWomen es un podcast producido por RedGol y W4S Global, auspiciado por Tricot, el que puedes ver en el Canal de YouTube de RedGol y en Spotify.