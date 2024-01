El terreno que ha ido ganando el fútbol femenino en nuestro país no sólo ha permitido a jugadoras a dar grandes saltos en su carrera. Desde el extranjero varias nacionalizadas han comenzado a coquetear con jugar en nuestro país, siendo Jullien Ramírez una de las que más popularidad ha ganado.

La chilena-canadiense de 25 años reconoció tiempo atrás con RedGol su amor por Colo Colo y su deseo de representar a la Roja. No obstante, ninguno de esos deseos se han cumplido hasta ahora.

Pero este jueves Jullien Ramírez llenó de ilusión a los hinchas al confirmar que se acerca a nuestro país. ¿Para jugar en algún club? Todavía no lo sabe, pero sí desea vivir un tiempo en estas tierras.

Jullien Ramírez busca casa y se abre a escuchar ofertas en Chile

Jullien Ramírez sorprendió al revelar que está pensando en vivir en nuestro país. La delantera chilena-canadiense utilizó su cuenta de Instagram, donde dejó una imagen que para muchos era un claro guiño de un arribo a Colo Colo.

“Mis sueños se están convirtiendo lentamente en realidad”, lanzó la atacante. Los fanáticos del Cacique no dudaron en ir a recibirla con bombos y platillos, pero en sus historias la jugadora aclaró su situación.

Jullien Ramírez confirmó que busca casa en nuestro país. “Quiero mudarme a Chile para mi rehabilitación. ¡Por fin terminé mis estudios en Europa para poder irme! Por eso pude antes”.

Pero ante la ola de comentarios, la delantera decidió explicar por qué quiere venir a Chile. “En cuanto a mi terapia, me operaron de una dislocación del hombro por lo que necesito recuperar movilidad y fuerza”, lanzó.

“Tengo familia tanto en el sur de Chile como en Santiago. Me gustaría vivir sola pero estar cerca de mi familia así que, si me pueden recomendar las zonas más seguras e incluso posibles enlaces de alojamiento”, añadió.

Si bien reconoció que en su círculo no están del todo convencidos, dejó en claro que incluso escucharía ofertas para jugar en nuestro país. “Mucha gente me dice que no venga, incluida mi familia, por lo inseguro que es. Probablemente esta será la única vez que pueda vivir en Chile por más de tres meses porque en mayo regresaré a Europa para seguir jugando fútbol profesional, a menos que reciba una buena oferta para quedarme”, sentenció.

Con esto, Jullien Ramírez deja la puerta abierta para sumar una experiencia en su carrera jugando en el fútbol femenino chileno. La delantera espera propuestas mientras busca un hogar que la reciba para así conocer una parte de su vida que sólo ha tenido a la distancia.

¿En qué clubes ha jugado Jullien Ramírez?

A sus 25 años, Jullien Ramírez suma varias experiencias en el extranjero. Tras iniciar su carrea en el Calgary de Estados Unidos, tuvo pasos por el Cougars de Canadá, Borussia Pankow y Viktoria 1889 de Alemania. Hasta el 2023 defendió la camiseta del MFA Zalgiris de Lituania.

¿Cuándo vuelve del Campeonato Nacional Femenino?

Lamentablemente, el Campeonato Nacional Femenino todavía no tiene una programación oficial para la temporada 2024. La ANFP sólo ha dado a conocer las fechas de la Supercopa de Chile y el fixture del torneo masculino.

