El sueño de futbolista canadiense fanática de Alexis Sánchez: "Siempre he querido jugar por Chile"

Cuando Alexis Sánchez salga a la cancha en la final de la Europa League este viernes en Colonia, a sólo 500 kilómetros tendrá el apoyo de una fanática: ella es Jullien Ramírez, futbolista canadiense con sangre chilena que se abre paso en el Borussia Panlow de Berlín.

La joven de 22 años tiene padre chileno y abrazó el fútbol desde pequeña. "Juego desde los tres años. Siempre estuve en la primera división de mi ciudad en Canadá y recibí una beca para jugar en el equipo femenino de la Mount Royal University", explica a RedGol.

La pandemia cambió los planes. "Era mi tercera temporada con el equipo. Mi universidad se cerró y la temporada del fútbol se suspendió por este año, así que me trasladé a Alemania para tener la oportunidad de jugar en la mayor categoría de Berlín", cuenta la delantera.

Jules Ramírez lleva tres temporadas defendiendo los colores de la Mount Royal University

Y Alexis es clave en su formación deportiva. "Soy puntera derecha y atacante. Mi jugador favorito es Alexis Sánchez y baso mi estilo de juego en el suyo. También me gusta mucho (Arturo) Vidal, creo que jugó muy bien por Barcelona", reflexiona.

"Alexis me empezó a gustar cuando jugó en Barcelona, porque es uno de mis equipos favoritos desde que era una niña pequeña. Y además creo que es un jugador vital para Chile y su éxito", agrega desde Alemania.

Jules Ramírez saltó del fútbol canadiense a Alemania. Y quiere estar pronto en Chile

Con padre, primos, tíos, abuelos y bisabuelos chilenos, la Roja ha estado más que presente en la vida de Jules. "Vimos la final de la Copa América (2015) con mi familia y fue un día asombroso para todos los chilenos", reconoce.

Y su ilusión es tener una oportunidad con la selección chilena femenina. "Siempre he querido jugar por Chile. Estoy trabajando en obtener la doble ciudadanía con Canadá y Chile, para buscar una oportunidad. No he tenido contacto con ellas, pero me gustaría", asume.

Vio a Las Rojas en el Mundial de Francia el año pasado, y quedó con la mejor impresión. "Creo que sorprendieron a mucha gente por lo bien que está la selección femenina chilena actualmente. Vi a Christiane Endler: ella estaba atajando todo", asegura.

Ya lleva camino recorrido. Aunque no habla castellano a la perfección, Jules asegura que se sabe el himno de Chile y que tiene corazón albo. "Me gusta Colo Colo, porque era el equipo de mi abuelo".

Pero hoy toda la atención se la lleva Alexis y el juego de mañana. "Estoy muy motivada por ver a mi jugador favorito y espero que todos en Chile estén entusiasmados de verlo también", es su arenga

Mientras termina su carrera de Negocios, Jules se ilusiona con conocer pronto Chile. "Quiero saludar a mi Lala Eliana de Santiago, la extraño mucho", nos dice en la despedida.