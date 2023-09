De manera masiva y casi unánime fue condenada, a nivel mundial, la actitud que Luis Rubiales, ex presidente de la Federación de España, tuvo con la jugadora Jenni Hermoso, luego que su país ganara el Mundial Femenino en Australia.

Sin embargo, de vez en cuando aparecen voces que salen en defensa del polémico directivo, es el caso de Emilio Rentería, delantero venezolano ex San Marcos de Arica, que en charla con La Tercera dio su opinión de la actitud que tomó quien fuera su ex compañero en Levante.

¿Por qué ex San Marcos de Arica defiende a Rubiales?

“Si hablamos del beso, yo creo que en Sudamérica no habría habido tanto revuelo. Es un beso normal, de una mujer con un hombre. Hay veces que hombres dentro de la cancha se besan en la boca por un gol y lo toman como un chiste”, parte afirmando el atacante que hoy juega en Deportivo Buñol, de la tercera división hispana.

Rentería agrega en defensa de Rubiales que “lo que yo vi es que, emocionado por el título mundial, tomó esa actitud… Y la abrazó y no se pudo contener. Fue un beso normal, con boca cerrada. Yo creo que no fue una falta de respeto”, y añade que “si Rubiales hubiera besado a un hombre no pasaba nada”.

De todas formas, el venezolano enfatiza que el ex directivo debió haber pedido disculpas, porque “un presidente tiene que guardar la compostura por su cargo, no puede hacer eso, hay niños y niñas en el estadio, se ve mal”, y complementa que “salió un poco sobrado diciendo que no se iba de la federación. Era mejor y tal vez no hubiera pasado nada. Fue producto de la emoción y uno debe entenderlo“.

¿En qué está el caso en la Justicia?

Jenni Hermoso puso la denuncia ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional contra el ex directivo, donde acusa que el beso en la ceremonia final del Mundial Femenino “no fue consentido”.