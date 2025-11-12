Es tendencia:
La trágica muerte que enluta al fútbol femenino: fue atropellada por un camión

Lauren Turner, una de las promisorias figuras del fútbol en Estados Unidos, sufrió un grave accidente saliendo de la universidad.

Por Felipe Escobillana

Lauren Turner murió a los 19 años
El fútbol femenino está de luto, luego de la trágica muerte de Lauren Turner, una de las grandes promesas del fútbol de Estados Unidos.

La jugadora estudiaba en segundo año en Cal State Fullerton, volviéndose una pieza clave del plantel de las Titans, por lo que su futuro era esplendoroso en el deporte.

La trágica muerte de la jugadora de Estados Unidos

Sin embargo, todo cambió de golpe. El pasado 27 de septiembre se trasladaba en una patineta cuando fue atropellada por un camión, lo que le dejó gravemente herida.

El hecho ocurrió cuando salía de la universidad ubicada en California y se dirigía a su casa, por lo que impactó mucho a toda la comunidad estudiantil.

Luchó por su vida durante seis semanas, pero las secuelas del golpe recibido fueron fatales, por lo que falleció dejando un gran dolor entre sus compañeras de equipos.

“El equipo femenino de futbol de los Titans lamenta profundamente anunciar el fallecimiento de Lauren Turner. Nuestros pensamientos y oraciones están con sus padres, Christopher y Christine, y sus hermanas Nicolette y Victoria”, indica el comunicado del equipo estadounidense.

Para esta jornada se realizará una vigilia en su honor en el Titan Stadium de Cal State Fullerton, con el cual se le rendirá un homenaje a la deportista.

