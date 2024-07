La Roja femenina enfrenta una nueva fecha FIFA y prepara dos duelos frente a Paraguay, a disputarse este viernes 12 y lunes 15 de julio en tierras guaraníes. En la previa de ambos amistosos, Yanara Aedo, capitana de Colo Colo, se refirió al presente del fútbol femenino en Chile.

La seleccionada nacional valoró las mejoras en clubes, pero coincidió con las palabras de Tiane Endler de que a la Roja le faltan muchas condiciones. “En términos de clubes y competencia, ha avanzado. Se puede decir que el fútbol femenino es profesional en algunos clubes”, dijo en ESPN.

“Pero a nivel de selección, claramente falta. Nosotras entendemos que se está trabajando, que se quieren mejorar las cosas, pero si te pones a comparar con otras selecciones, nos falta bastante. Sobre todo en infraestructura. Tiane en su momento pedía cosas básicas y como jugadoras también”, sumó.

“Pedimos cosas básicas para poder desempeñarte como jugadora de selección. Entendemos que se está haciendo un proyecto y que se está intentando mejorar, pero falta seguir trabajando y que las condiciones mejoren. Entendemos que es progresivo, pero, como dijo Tiane, falta mucho”, lamentó.

Yanara Aedo hizo un análisis del fútbol femenino | Carlos Parra/FFCh

El descargo de Tiane Endler por su retiro de la Roja

Hace unas semanas, Tiane Endler conversó con CNN Chile y habló en profundidad sobre su retiro de la Roja femenina. “Para nadie es fácil tener que dejar la selección por malas condiciones, o por injusticias, o por otras razones”, partió diciendo la portera del Lyon.

“Cuando me retiré, el tema fue que soy una traidora, que abandoné. Nadie fue al punto de por qué lo hice. Hay una acumulación de muchos años de intentar cambiar situaciones en las que una y otra vez vuelves a lo mismo, y donde todo lo que avanzaste, retrocede”, dijo.

“Cada vez que hay cambio de directiva, hay que volver a entablar las bases, luchar por lo básico y pedir condiciones mínimas. No estamos pidiendo nada del otro mundo: tener una ducha caliente, un gimnasio que no tenga colchonetas con hongos. O no traer gente sin experiencia a cargos importantes”, manifestó.

