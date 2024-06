La renuncia de Tiane Endler a la Roja femenina marcó el desarrollo del fútbol femenino en Santiago 2023. La portera del Lyon le dijo adiós a la selección justo antes de la final, ya que tuvo que volver a Francia por determinación de su club, así como Antonia Canales del Valencia.

El momento de la renuncia generó varias malinterpretaciones, razón por la que, a ocho meses de ese día, Tiane Endler aclaró su decisión. En diálogo con CNN, la portera contó que se cansó de pedir mejores condiciones para la selección chilena femenina y apuntó a la ANFP.

“Para ninguna jugadora es fácil (renunciar a la selección). Todas crecimos con el sueño de representar al país y de estar ahí, de tener esa camiseta. Para nadie es fácil tener que dejarlo por malas condiciones o por injusticias, o por otras razones”, partió diciendo Endler.

“Cuando decidí retirarme, el tema fue que soy una traidora, que abandoné, que lo dejé tirado. Nadie fue al punto de por qué lo hice. Hay una acumulación de muchos años de intentar cambiar situaciones en las que una y otra vez vuelves a lo mismo, y donde todo lo que avanzaste, retrocede”, declaró.

Tiane Endler anunció su retiro de la Roja en los Juegos Panamericanos, donde la Roja femenina se quedó con la medalla de plata | Photosport

“Hay un desgaste físico, psicológico y familiar de por medio, entonces hay un momento en que uno debe priorizar su salud y su bienestar por sobre lo que da la selección”, dijo. Ahí fue que apuntó a como, luego de la salida de Harold Mayne-Nicholls de la ANFP, hubo un retroceso importante en el fútbol femenino.

“Cada vez que hay cambio de directiva, hay que volver a entablar las bases, luchar por lo básico y pedir condiciones mínimas. No estamos pidiendo nada del otro mundo: tener una ducha caliente, un gimnasio que no tenga colchonetas con hongos. O no traer gente sin experiencia a cargos importantes”, manifestó.

¿Volverá Tiane Endler a la Roja femenina?

Además de exponer las razones de su renuncia, Tiane Endler se refirió a la posibilidad de regresar a la Roja algún día. Por lo mismo que contó en conversación con CNN, la portera del Lyon explicó que es difícil que vuelva a vestir la camiseta nacional. Pero no lo descartó del todo.

“En este momento es complicado. Pueden cambiar muchas cosas, pero nosotras lo que hemos intentado durante todos estos años es entablar ciertas bases que queden para las futuras generaciones, más que para nosotras. Pero el volver siempre a cero es desgastante y es complicado”, dijo.

“Mucho ‘blabla’ también, muchas promesas que no se cumplen. Yo nunca he dicho que estoy cerrada a volver a la selección y que por ningún motivo lo voy a hacer, pero sí necesitaba un período de descanso, de reconexión conmigo y con mi familia, y estar tranquila. Y me ha hecho muy bien”, concluyó.

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.