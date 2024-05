Tiane Endler valora no estar en la Roja: "He logrado volver al nivel que esperaba"

Tiane Endler se prepara para la final de la Champions League, título que espera reconquistar con el Olympique de Lyon. En la previa del partido frente al Barcelona de este sábado 25 de mayo, la mejor futbolista chilena de la historia habló de su presente y su carrera tras renunciar a la selección chilena.

En diálogo con el diario Marca, Endler contó que “ha sido un buen año. Me he sentido muy bien y, aunque cuando juegas en equipos como Lyon o Barcelona las oportunidades de demostrar en qué condiciones estás no son muchas, creo que en los últimos partidos he podido demostrar mi nivel y confianza”.

En ese sentido, haber dejado la Roja la ha beneficiado. “Físicamente me siento muy bien. Haber dejado la selección me permite tener una mejor recuperación, sin tanto viaje, y poder dedicarme un poco más a la Tiane futbolista y persona. He logrado volver al nivel que esperaba y espero tenerlo en la final”, agregó.

Endler se despidió de la selección chilena en los Juegos Panamericanos Santiago 2023. Específicamente, después de la semifinal contra Estados Unidos. La portera chilena tuvo que volver a Francia antes de la final contra México por el término de la fecha FIFA y no pudo jugar el partido por el oro.

Tiane Endler está contenta con su decisión de dejar la Roja | Photosport

El futuro de Tiane Endler

Además, Tiane Endler se refirió a las opciones que tiene en su futuro y respondió si jugaría en Estados Unidos. “Yo acabo de renovar tres años porque en Lyon estoy muy feliz, muy cómoda. Aquí encontré un hogar y una familia y no tengo en vista irme de acá por los menos en los próximos tres años”, aclaró.

Las intenciones de la chilena son seguir en el fútbol francés. “Encontrar un lugar más competitivo es muy difícil y quiero seguir disputando cosas importantes y ganando títulos y el mejor sitio para hacerlo es este”, argumentó.

