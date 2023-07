Antonia Canales se sumó, este viernes, a la legión de chilenas en la Primera División de España. Luego de media temporada en el Real Oviedo, donde no pudieron mantener la categoría, la portera nacional firmó con el Valencia, club que la anunció esta mañana.

El vínculo que liga a Canales con las blanquinegras es por dos años, hasta el 30 de junio del 2025. Será la segunda experiencia en el extranjero para la portera de La Roja Femenina, quien ha tenido un último año de dulce y agraz. Fue campeona con Colo Colo, pero cayó a tercera división con el Oviedo en seis meses.

La guardameta se mostró muy feliz por su llegada a Valencia. “Estoy muy orgullosa de formar parte de esta gran institución. El Valencia es un club reconocido internacionalmente, es un honor para mí poder defender este escudo”, destacó.

“Cuando mi agente me comentó la posibilidad de venir, no lo pensé dos veces. Creo que es un muy buen proyecto, espero crecer y aportar al Club. Tengo grandes expectativas pero quiero ir paso a paso, con trabajo y esfuerzo, como he hecho durante toda mi carrera. Amunt Valencia!”, agregó Antonia.

No será la primera jugadora chilena que viste la camiseta del Valencia, ya que en la temporada 2016/17 Christiane Endler jugó en el club. La capitana llegó como suplente, igual que Canales (por detrás de Enith Salón, seleccionada española), pero se ganó el puesto y también el premio Zamora a la portera menos batida. Su rendimiento le valió irse al PSG tras un año como valenciana.

Canales ya está en España y Valencia destacó varias de sus características. “Es joven y con mucha ambición. Tiene un gran dominio del juego aéreo, buen blocaje y mucha agilidad”, comentaron.