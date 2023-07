La primera experiencia en el extranjero de Antonia Canales comenzó a principios del 2023. La portera, recientemente campeona con Colo Colo Femenino, dejó el torneo chileno y se fue a jugar con el Real Oviedo. El equipo militaba en la Primera RFEF y debía pelear por mantenerse en la categoría y no bajar a tercera.

Pero perdieron la categoría en mayo pasado y cayeron a la segunda RFEF. Por esa razón Anto confirmó en su cuenta de Instagram, este miércoles, que dejará Oviedo. Mediante un sentido comunicado, la guardameta reveló su salida del elenco blanquiazul a partir de ahora.

“No es fácil despedirse de un club y menos de la forma en la que terminó todo. Llegué con mucha ilusión de afrontar este nuevo desafío, con ganas de seguir creciendo como jugadora y aprender cada día más”, empezó el texto publicado por Canales.

Según la ex Colo Colo, en Oviedo “conocí a un equipo que, sin importar lo que estuviera pasando, se mantuvo unido, con buena energía y siempre ilusionadas de sacar esto adelante juntas. No se nos dio el objetivo y me deja claro lo injusto que es el fútbol, porque nos merecíamos más”.

“Solo me queda agradecer la confianza del club por permitirme ser parte del Oviedo durante estos meses; al cuerpo técnico por la confianza y preocupación desde un comienzo, y a mis compañeras por siempre estar ahí para lo que fuera”, agregó Canales sobre su breve paso por el club.

Todo indica que la jugadora seguirá militando en un club de España, que todavía no ha sido confirmado. “No es fácil salir de casa y estar tan lejos de tus seres queridos, pero con ellas fue todo mucho más fácil. Gracias por todo Oviedo”, sentenció.