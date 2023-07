Una difícil jornada tuvo Paula Badosa en Wimbledon. La joven tenista española, que alcanzó el puesto 2 del mundo en 2022, cayó por 6-2, 1-0 y retiro en la segunda ronda del tercer Grand Slam del año, demostrando que la temporada 2023 está siendo para el olvido.

La tenista de 25 años ha hecho más noticia en las últimas semanas por su naciente relación con Stefanos Tsitsipas. De hecho, lo acompañó en su box en el dramático triunfo ante el dos veces campeón, Andy Murray, por la segunda ronda del torneo masculino.

Pero pese a sus malos resultados deportivos, no se justifica la pregunta que recibió la tenista una vez finalizado su partido. Y es que, lejano a todo profesionalismo, una periodista en sala de prensa le consultó por su “victoria”, cuando en realidad había perdido.

Revisa el diálogo entre la periodista y Paula Badosa

P. Felicidades por tu victoria.

PAULA BADOSA: Perdí.

P. Te perdiste algunos partidos por lesión.

PAULA BADOSA: Sí.

P. ¿Podría hablarnos sobre su estado físico y nivel de confianza, por favor?

PAULA BADOSA: Para tu información, acabo de perder. No gané, así que..

MODERADORA: No ganó

P. ¿No ganó?

PAULA BADOSA: No.

P. ¿Podría hablarnos sobre su estado físico y nivel de confianza?

PAULA BADOSA: Bueno, no me siento en mi mejor forma. Me acabo de retirar, así que sí, desearía poder sentirme mejor.

Vale recordar que Badosa, considerada por muchos como la gran carta del tenis femenino español, deslumbró a muchos en 2022, cuando alcanzó el segundo lugar en la WTA, sin embargo, en los torneos grandes nunca ha pasado de cuarta ronda y solo ganó un WTA 1000 en Indian Wells. Actualmente solo está en el puesto 35 y las lesiones no la terminan de dejar en paz, con solo 25 años.