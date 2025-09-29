Comienza el mes de octubre y con ello, la disputa de la Copa Libertadores Femenina, que este año se disputará en Argentina y tendrá como uno de los representantes nacionales al actual tricampeón Colo Colo, que además es el único de nuestro país que supo ganarla.

El equipo que dirige la brasileña Tatiele Silveira formará parte del Grupo C, donde enfrentará a un equipo del país organizador como San Lorenzo, a una potencia brasileña como São Paulo y un rival que fue su “bestia negra” en el 2024 como Olimpia de Paraguay.

Precisamente la escuadra guaraní será la primera rival de Colo Colo en la edición 2025 de la Copa Libertadores Femenina, donde además buscará extender su larga racha de encuentros sin conocer de derrotas en el Campeonato Nacional donde está invicta.

¿Cuándo es el debut de Colo Colo ante Olimpia?

El encuentro correspondiente a la primera fecha del Grupo C entre las albas y paraguayas se llevará a cabo este viernes 3 de octubre a contar de las 16:00 horas en el Estadio Florencio Sola de la ciudad argentina de Banfield.

En esa jornada, también por esta zona del certamen continental, São Paulo se medirá ante el local San Lorenzo, desde las 20:00 horas en el mismo recinto deportivo.

¿Dónde ver EN VIVO el duelo por Copa Libertadores Femenina?

Los partidos de Colo Colo Femenino en el torneo sudamericano de clubes se verán ONLINE de manera exclusiva a través de la plataforma de streaming Pluto TV, ya sea por su sitio web www.pluto.tv o su APP, que se puede descargar en Google Play, Android TV y Apple Store.

Cabe señalar que la única opción para ver TODOS los encuentros de la Copa Libertadores Femenina 2025, desde su fase de grupos, a partir de este jueves 2 de octubre hasta la gran final el sábado 18, es a través de Pluto TV, la cual es gratuita para toda Sudamérica.

¿Cuándo juegan las albas?

DÍA RIVAL HORA ESTADIO Viernes 3 de octubre Olimpia (PAR) 16:00 Florencio Sola (Banfield) Lunes 6 de octubre São Paulo (BRA) 20:00 Francisco Urbano (Morón) Jueves 9 de octubre San Lorenzo (ARG) 20:00 Francisco Urbano (Morón)

