El 20 de julio próximo comenzará el Mundial Femenino Australia y Nueva Zelanda 2023. Hay varias selecciones que ya confirmaron sus convocatorias y están planificando lo que serán sus campamentos de concentración. El problema es que aún no terminan las temporadas europeas.

Sin ir más lejos, hoy se jugó la final de la Copa Italia Femenina, ayer fue la final de la Women’s Champions League y el calendario internacional tiene a varias jugadoras sobrecargadas. Beth Mead, gran figura de Inglaterra que no jugará este Mundial, disparó contra el calendario internacional.

¿La razón? La sobrecarga de partidos tiene a decenas de figuras internacionales lesionadas, por lo que no llegarán a la Copa del Mundo. Mead explicó que las jugadoras no pueden ser intermediarias entre los clubes y las federaciones por las fechas en que deben concentrar con selección, ya que ellas también merecen días de descanso después de las extenuantes temporadas.

“La programación es un tema importante y a nosotras, como jugadoras, nos deberían quitar esa decisión. No queremos ser intermediarias, no es justo. Como futbolista, si tu seleccionador te quiere en esta fecha, quieres ir porque crees que podría poner en peligro tu posición si no lo haces. No queremos este estrés, no es agradable”, confesó en nombre de sus compañeras.

Para la seleccionada inglesa del Arsenal, “algo debe hacerse. Las chicas que llegan a cuartos de final, semifinales o finales tendrán solo una semana libre. No es factible. Juegas al fútbol durante muchos meses y tienes una semana de descanso. Mental y físicamente no es suficiente”, agregó Mead.

“Buena parte de las mejores jugadoras no van a estar, lo cual es una pena para la gente que va como espectadora. Vas a un Mundial, la competición más grande a la que puedes ir, y tienes a varias cracks sentadas en casa mirándolo por TV debido a la carga de partidos, al exceso de trabajo, a la programación. Así es difícil”, sentenció la delantera. Durísima.

Actualmente, todas las selecciones tienen fechas distintas para que sus jugadoras reporten. España, por ejemplo, las citó el 19 de junio. Asimismo, Alemania le dio inicio diferenciado a las finalistas de Women’s Champions League. Todas las partes siguen en negociaciones.