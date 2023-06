La Copa del Mundo Femenina Australia y Nueva Zelanda 2023 comenzará en 49 días más. El próximo 20 de julio se disputará el primer partido de la cita planetaria, que convoca a 32 países por primera vez y que, lamentablemente, aún no tiene transmisión asegurada en parte del mundo.

Desde la FIFA han informado que las ofertas para televisar el Mundial Femenino son vergonzosas. Italia, por ejemplo, que no clasificó a Qatar 2022, pagó 160 millones de dólares por sus derechos televisivos. Para la edición 2023, donde sí participarán sus mujeres, ofrecen menos del 1%. España, en tanto, ofrece 1,88 millones de euros.

Deyna Castellanos, figura de la selección de Venezuela y también del Manchester City, disparó contra todas las naciones que no quieren invertir en derechos de TV para la cita planetaria. Para la delantera es vergonzoso, frustrante e indignante que aún no haya acuerdo.

“Triste, frustrante y ridículo en muchos niveles. Esto es bastante injusto para TODAS mis colegas de las 32 naciones clasificadas; jugar un Mundial es un sueño mío y continuaré luchando por ese sueño con Venezuela tanto como pueda. Me duele no estar en el campo este verano, pero eso no me impedirá apoyar y reconocer el gran momento que el fútbol femenino tendrá”, comenzó.

Castellanos apuntó que “el crecimiento de nuestro deporte es evidente y el hecho de que haya varios países SIN un acuerdo televisivo a 50 DÍAS del MAYOR TORNEO DE NUESTRO DEPORTE es indignante. Merecemos estar en todos los países y hogares este verano. Es la única forma en que podemos seguir creciendo”, agregó.

“Como jugadora y fanática apasionada de este deporte, quiero hacer lo que pueda para crear conciencia sobre una situación muy preocupante. Una situación que ni siquiera fue tema de conversación el invierno pasado. Como jugadoras, hemos demostrado una y otra vez que cuando la inversión se vierte en el deporte, los resultados seguirán. ¿Qué más tenemos que hacer?”, destacó Deyna.

Para ella, es crucial que inviertan en el futfem para potenciar su desarrollo. Por eso apuntó a las federaciones y canales. “Se necesita inversión en todos los ámbitos para continuar acelerando el crecimiento que estamos viendo. La transmisión en tantos mercados como sea posible es lo más BÁSICO y dicha inversión proporcionará los fondos que tanto necesita nuestro juego. El mundo está mirando…”, cerró. Se puede decir más fuerte, pero no más claro.