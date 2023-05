El Mundial Femenino Australia – Nueva Zelanda 2023 está a solo 50 días. El próximo 20 de julio se dará el puntapié inicial a la cita planetaria, que será la primera con 32 selecciones. Otro hito que marcará esta Copa del Mundo es la ausencia de grandes estrellas por lesión.

Así será en el caso de Inglaterra, por ejemplo. Campeonas de la Eurocopa y de la Finalissima, las Leonas son grandes favoritas para quedarse con el título mundialista. Sin embargo, ya oficialmente lo harán sin Beth Mead, su gran estrella, quien no alcanzó a estar de alta para disputar el torneo.

La entrenadora Sarina Wiegman confirmó, este miércoles, la nómina para el Mundial Femenino 2023. Son 23 jugadoras quienes dirán presente en el torneo representando a su país, dentro de las que no se encontrará la segunda mejor futbolista del mundo para el Balón de Oro o los premios The Best.

Mead sufrió el corte del ligamento cruzado anterior en noviembre pasado, defendiendo al Arsenal. Pese a que Wiegman advirtió que las posiblidades que tenía de llegar a la Copa del Mundo eran bajas, finalmente se confirmó su ausencia.

La nómina en detalle

Mary Earps (Manchester United), Hannah Hampton (Aston Villa) y Ellie Roebuck (Manchester City) son las tres porteras nominadas para este certamen. Earps es la mejor arquera del mundo según los premios The Best en la actualidad y fue subcampeona de liga y de copa.

En la defensa, en tanto, hay siete nominadas. Se trata de Millie Bright (Chelsea), Lucy Bronze (Barcelona), Jess Carter (Chelsea), Niamh Charles (Chelsea), Alex Greenwood (Manchester City), Esme Morgan (Manchester City) y Lotte Wubben-Moy (Arsenal). Tres vienen de ser campeonas de liga y copa con las blues, mientras que Bronze es finalista de UWCL.

Por otro lado, seis convocadas tendrá Inglaterra en el mediocampo. Laura Coombs (Manchester City), Jordan Nobbs (Aston Villa), Georgia Stanway (Bayern Munich), Ella Toone (Manchester United), Keira Walsh (Barcelona) y Katie Zelem (Manchester United). Dos de este grupo fueron subcampeonas inglesas con el MU.

Finalmente, siete delanteras convocó Wiegman para el Mundial. Rachel Daly (Aston Villa), Bethany England (Tottenham), Lauren Hemp (Manchester City), Lauren James (Chelsea), Chloe Kelly (Manchester City), Katie Robinson (Brighton & Hove Alvion) y Alessia Russo (Manchester United).