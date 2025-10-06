Colo Colo va por la clasificación en la Copa Libertadores Femenina 2025. Para lograrlo, deberán superar a Sao Paulo en un complicado partido por la fase de grupos.

Luego de vencer por 2-0 a Olimpia en el debut, las Albas van por un desafío mayor al medirse al Tricolor Paulista. Las brasileñas también arrancaron ganando, por lo que el equipo que gane quedará en la cima del Grupo C, además de dar un paso gigante para avanzar de ronda.

¿Dónde ver a Colo Colo Femenino vs Sao Paulo?

El partido de la Copa Libertadores Femenina podrá ser visto de forma exclusiva en el servicio de streaming Pluto TV. Esta plataforma tendrá transmisión gratis del torneo.

¿A qué hora juegan por la Copa Libertadores Femenina?

El duelo de Colo Colo y Sao Paulo será este lunes 6 de octubre a las 20:00 horas, en el Estadio Nuevo Francisco Urbano de Morón, Buenos Aires, Argentina.

El partido más difícil

Colo Colo es el actual tricampeón del fútbol chileno y a nivel internacional también es un equipo respetado. Ganaron la Copa Libertadores Femenina en el 2012, además de haber alcanzado la final de la misma competición en el 2011, 2015 y 2017.

Sao Paulo arrancó venciendo por 2-0 a San Lorenzo, por lo que igualan con las Albas en puntos y diferencia de gol. Solo los dos primeros equipos de cada zona avanzan a cuartos de final, por lo que el choque de esta jornada será clave para sacar los pasajes a la ronda de los 16 mejores.

Si Colo Colo vence al Tricolor Paulista y San Lorenzo iguala con Olimpia, las Albas sellarán su paso a la siguiente fase. Sao Paulo asoma como el rival más complejo en el Grupo C, por lo que será una prueba de fuego para las dirigidas por Tatiele Silveira.