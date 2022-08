Serena Williams dejará el tenis. La ganadora de 23 Grand Slams anunció este martes, a través de una aparición en la revista Vogue, que planea dejar de lado la raqueta para centrarse en ser madre, expandir su familia y enfocarse en otros objetivos personales.

"En la vida llega un momento en que tenemos que decidirnos por ir en un camino distinto. Eso siempre es difícil cuando amas tanto algo. Dios mío, cómo disfruto del tenis. Pero ahora, comenzó la cuenta regresiva", anunció en Instagram al compartir su articulo en Vogue.

En la revista, la tenista ahondó en sus sentimientos por dejar el circuito. Williams comentó que es injusto tener que elegir entre el tenis o una familia y que tomar la decisión de alejarse del deporte le ha causado mucho dolor.

“Nunca quise tener que elegir entre el tenis y una familia, no creo que sea justo. Si fuera un hombre, no estaría escribiendo esto, porque estaría jugando y ganando mientras mi esposa hace el trabajo físico de expandir nuestra familia", escribió en Vogue.

"Mucha gente no se da cuenta de que estaba embarazada de dos meses cuando gané el Abierto de Australia en 2017. Pero cumplo 41 años este mes y algo tiene que pasar. Estoy aquí para decirles que me estoy alejando del tenis hacia otras cosas que son importantes para mí", agregó.

"Sé que no es lo habitual, pero siento mucho dolor. Es lo más difícil que jamás podría imaginar. Lo odio. Odio tener que estar en esta encrucijada. Sigo diciéndome a mí misma, desearía que pudiera ser fácil para mí, pero no lo es. Estoy desgarrada: no quiero que termine, pero al mismo tiempo estoy lista para lo que sigue", siguió.

Williams aseguró que no espera tener "un final ceremonial". La tenista estadounidense ahora se encuentra disputando el Masters de Canadá y este mes disputará su último US Open.

"No estoy buscando un momento final ceremonial en la cancha. Soy terrible para las despedidas, lo peor del mundo. Pero sepan que estoy más agradecida de lo que puedo expresar con palabras. Me has llevado a tantas victorias y tantos trofeos. Voy a extrañar esa versión de mí, esa chica que jugaba al tenis. Te voy a extrañar toda la vida”, cerró.