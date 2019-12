Serena Williams se lanza contra el machismo: "No merezco ganar menos porque tengo senos y los hombres no"

Es absurdo, pero sigue siendo una realidad: en pleno siglo XXI las mujeres reciben menos dinero por el mismo trabajo y el tenis no es una excepción. Por esta razón, Serena Williams alzó la voz y tomó la posta contra la discriminación de género en el Deporte Blanco.

“Siento que todos merecemos lo que merecemos. Merezco que me paguen la misma cantidad. No merezco menos dinero porque tengo senos y los hombres no. Definitivamente ese no es el caso”, dijo Serena a TennisWorldUSA.

Para la ganadora de 23 Grand Slams, los premios de los torneos del circuito deberían ser los mismos para hombres y mujeres, pues independiente del sexo, todos deben esforzarse al máximo.

“Trabajé igual de duro desde que tenía tres años. En realidad, tengo una foto en una cancha en la que estoy en un carrito de bebé, así que incluso más tiempo. Toda mi vida se ha dedicado a ser un atleta de primer nivel, y no me deberían pagar menos por mi sexo”, expuso.

Agregó que “nunca subestimo a nadie. Cada vez que salgo a jugar pienso ‘este es un partido en el que puede pasar cualquier cosa’. Todos, cuando juegan conmigo, lo hacen increíble, realmente increíble”.

Respecto a su presente y los esfuerzos que la mantienen dentro del top 10 de la WTA a sus 38 años, Serena Williams fue tajante.

“Muchos jugadores y entrenadores me dicen que soy afortunada, que casi ni me entreno, que sólo aparezco y gano los partidos. ¡Dios, si pudiera hacer eso lo haría! Sí que lo haría. Desafortunadamente, no es el caso. Creo que cuanto más envejeces, más en forma tienes que estar para seguir compitiendo”, sentenció.