El sorteo de la Copa Libertadores Femenina 2022, realizado durante esta jornada en Asunción, trajo diversas reacciones entre las futbolistas nacionales. El torneo se desarrollará en Quito (Ecuador), del 13 al 28 de octubre.

Para Universidad de Chile, las rivales del grupo C serán Palmeiras (Brasil), Ecuador 2 (Ñañas o Dragonas Independiente del Valle) y Libertad-Limpeño (Paraguay).

En el grupo D estarán Santiago Morning, América de Cali (Colombia), Perú (ganador entre Alianza Lima y Carlos Mannucci) y Venezuela (vencedor entre Madeira Club y Deportivo Lara).

En Santiago Morning, que consiguió su paso en una dramática definición con Colo Colo, hubo conformidad con lo dictado por el sorteo. La mediocampista Daniela Pardo fue clara: “Estoy contenta, feliz. Es un buen grupo. Fue un buen sorteo para los equipos chilenos y para nosotras, un poquito más. América de Cali es un rival que enfrentamos en la primera copa y esperamos hacerlo de mejor forma esta vez".

La volante explicó que "estamos bien preparadas, bien cohesionadas como grupo y vamos con sensaciones muy distintas cualquier otra copa que he ido. Nos hemos preparado bien. La intensidad que ponemos en los entrenamientos también se lleva a la cancha, los rendimientos individuales están sobresalientes y eso nos hace ser un equipo súper cohesionado. Estoy ansiosa de que llegue la hora de irnos y empezar la copa para traernos un paso a semifinales o un lugar destacado".

La atacante Mary Valencia fue clara. "Sabemos que no será fácil, pero independiente del grupo en que quedamos, nosotros tenemos un gran objetivo que es ganar la Copa Libertadores", resumió.

La delantera Rosario Balmaceda analizó el grupo con más calma: "Nos tocó un buen grupo. Nos falta conocer a dos rivales, pero sabemos que América de Cali es fuerte, por algo salió campeón en Colombia que está creciendo en el fútbol femenino, y los otros dos equipos no los conocemos, pero el fútbol femenino está creciedo en Sudámerica. Entonces, los partidos estarán buenos. Nosotras nos seguiremos preparando como para el campeonato nacional. Ha funcionado la fórmula que tenemos así que esperamos replicarlo a nivel internacional".