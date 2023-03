La final del Campeonato Femenino 2022 fue el sábado 17 de diciembre. Hoy, dos meses y medio después, la ANFP todavía no publica las bases de la temporada 2023, tampoco el fixture, ni los clubes tienen certezas sobre la duración del próximo certamen, la cantidad de clubes participantes y su formato.

Daniela Pardo, histórica referente del fútbol nacional, publicó una sentida reflexión en su cuenta de Instagram y disparó contra la Asociación Nacional de Fútbol Profesional por volver a dejar relegadas a un segundo plano a las mujeres. "Y aquí estamos, un año más, esperando a los mismos de siempre. El campeonato no tiene para cuando empezar, el último partido fue hace más de 3 meses, y no hay fixture, no hay planificación", comienza.

"Excusas las de siempre: que los clubes, que los presidentes, que algunos no quieren, que la ANFP no tiene nada claro, y la última, que la Dirección del Trabajo... Cuando se dio a conocer la Ley que se aprobó hace un tiempo mi primer pensamiento fue este. Lo dije, no sirve de nada si no se hace realidad", añadió.

Pardo agregó que "aún eso no es así, y seguiremos esperando. La ley se aprobó hace más de 6 meses, me imagino que hubo mucho que planificar, que ajustar, de todos los actores y personas involucradas. Pero, ¿es real? ¡¡Aún seguimos en esta espera todos los años!!".

La defensora de Santiago Morning explicó que "queremos clasificar a Mundiales, Juegos Olímpicos, ganar Copa Libertadores, exportar más jugadoras al extranjero, pero todos los años hay que estar publicando cosas, exigiendo que POR FAVOR salgan las bases, las fechas de partidos. ¿Que las jugadoras empiecen a entrenar?".

"Desde mi ignorancia en organización de torneos me pregunto si realmente es tan complicado hacer esto bien. No me imagino el campeonato de hombres detenido por falta de bases o sin fixture. No es comparar, es que vean que esta falta de respeto ya es demasiado grande y continúa", manifestó Daniela Pardo.

Para la zaguera, "el día que se nos dé nuestro lugar volveremos a los mundiales, volveremos a unos Juegos Olímpicos, habrá más Christiane Endler en la élite del fútbol mundial, volverá un equipo chileno a ser campeon de Copa Libertadores. Pero mientras, nos seguimos conformando con esta mediocridad en la que nos tienen".

El último golpe de Pardo fue contra quienes llevan los destinos del futfem. "Ustedes eligen el futuro del fútbol femenino, ustedes, clubes, presidentes, ANFP, cuerpos técnicos, sindicatos, federaciones, asociaciónes, prensa ¿Cuando nosotras?? ¿Cuando nos ponen en primer lugar? Basta de fotos, de anuncios baratos, basta de campañas mediáticas por el rato, basta de ponernos en la última hoja de sus prioridades".

"Y nosotras como jugadoras, de una vez por todas, exijan, hablen, no se conformen. Sueñen en grande, nos merecemos más, mucho más; salgamos de esta zona cómoda en la que nos quieren", sentenció la futbolista, invitando a sus compañeras a unirse en los reclamos.