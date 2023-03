Primer día de marzo y del Campeonato Femenino 2023 todavía no hay mayores luces. La fecha tentativa que manejaban los clubes desde inicios de este año era el fin de semana del 4 y 5 de marzo, sin embargo, la implementación del la ley de profesionalización en su primer año ha complicado toda la situación.

Pablo Milad explicó, a principios de febrero, que las bases del torneo de Primera División estaban retrasadas debido a que esperaban un dictamen de la Dirección del Trabajo que les instruyera cómo aplicar la legislación en la presente temporada y evitar, de esa forma, que los clubes se apeguen a subterfugios legales como fichar jugadoras menores de edad para no contratarlas, por ejemplo.

¿El problema? Todavía no se resuelve este ítem y, aunque las bases están listas, aún no han sido votadas. Respecto al fixture, por otro lado, influyó el resultado de la selección chilena femenina en el repechaje, ya que sin Mundial Femenino 2023, el torneo tiene más plazos para no pausar las acciones.

Por esa razón, el fin de semana tentativo que manejaban los clubes para abrir los fuegos del torneo está retrasado. De momento, no será el 4 y 5 de marzo, ya que no hay chance de alcanzar a programar la fecha 1 con tan poca antelación.

Sin ir más lejos, aún hay dos clubes que no han comenzado los entrenamientos de manera oficial. De los 14 pactados para competir en Primera División este año, ni Fernández Vial ni Deportes Antofagasta le han dado puntapié inicial a la pretemporada, por lo que sus jugadoras están entrenando por cuenta propia.

Es de esperar que durante los próximos días se confirme qué pasará con el Campeonato Femenino 2023, pero para los clubes es un hecho que no será este fin de semana. La buena noticia es que podría ser el próximo, con una eventual posposición del duelo entre el Almirante y las Pumas.