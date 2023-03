Balmaceda aún no está disponible para jugar con las palestrinas, pero la idea es que pueda sumar minutos el próximo fin de semana ante el Bahía de Yenny Acuña.

Rosario Balmaceda sigue sin debut en Palmeiras y prepara el "duelo chileno" vs Yenny Acuña

El jueves pasado, Rosario Balmaceda fue presentada como flamante fichaje del Palmeiras. Las vigentes campeonas de la Copa Libertadores Femenina 2022 (y clasificadas a la edición 2023) se reforzaron por primera vez con una jugadora chilena de cara a la temporada actual del Brasileirao Feminino.

Sin embargo, la lateral derecha de la Roja Femenina no estuvo disponible para jugar en la fecha 3 del torneo local. Balma no entró a la convocatoria para el partido que jugaron frente a Avaí-Kindermann, que entre las viejas conocidas contó con Katherine Tapia, ex Santiago Morning, como portera titular.

Rosario tampoco fue suplente en este encuentro, que terminó empatado 2-2 y fue el primer tropiezo de Palmeiras en la presente temporada. Amanda Gutierres y Poliana fueron las autoras de los únicos goles palestrinos frente a Avaí-Kindermann.

La nacional todavía no es habilitada para sumar minutos con su nuevo club, pero la idea es que esté inscrita y disponible para jugar el próximo fin de semana por la cuarta jornada del Brasileirao Femenino. ¿La razón? Su rival de turno será el Bahía de Yenny Acuña, compañera en la selección chilena y con quien jugó en Santiago Morning.

El "clásico de chilenas" en la Liga de Brasil ya está programado y se jugará el viernes 17 de marzo a las 20:00 horas, en el Allianz Parque con Palmeiras como local. Es válido por la fecha 4 y se cruzarán las segundas (7 ptos) con las octavas del torneo (4 ptos).

¿Cómo le fue a Yenny este fin de semana? El Bahía de la iquiqueña rescató una contundente victoria por 10-0 sobre Ceará, que les permitió salir de la parte baja de la tabla. La nacional, sin embargo, estuvo 17 minutos en cancha y no pudo anotar algún gol.