Este fin de semana se llevará a cabo un cudrangular internacional de vóleibol organizado por el Club Social y Deportivo Colo-Colo. El equipo albo continúa con su preparación de cara al inicio de la liga nacional, ya realizaron una gira en Argentina y ahora tendrán la oportunidad de jugar frente a importantes equipos.

Paula Vallejos, jugadora de Colo-Colo y seleccionada chilena, conversó con el programa Dale Albo y comentó un poco de lo que ha sido pertenecer al equipo albo: "Yo vengo de Arica y allá no hay muchos clubes de voley. Cuando entré al club no era colocolina, pero me llevaron al estadio y me llenaron tanto de la cultura del equipo, que ahora hasta mi abuelo dice que es del Colo". Paula es nieta del ex jugador de fútbol, Leopoldo Vallejos y comenta que su abuelo ha estado viendo partidos hasta con banderas. "El club es algo tremendo, yo me siento orgullosa de pertenecer a Colo-Colo", aseguró.

En relación a lo de la gira en Argentina, Vallejos señaló que "fue algo tremendo. Al principio era una idea que fue tomando forma y fue todo de ensueño, enriquecedor. Tuvimos partidos de excelente nivel, aparte que no hay cosa más linda que dejar al Colo en lo más alto internacionalmente. Estábamos en el estadio de River Plate y los niños reconocían al club".

Sobre el nivel del vóleibol entre Chile y Argentina, la deportista aclaró que es distinto "aquí en Chile son dos o tres clubes que lideran, pero en Argentina son todos competitivos. Destaco mucho la garra que tienen y la personalidad de las jugadoras argentinas. Ahora que de nuevo se está implementando el tema de los refuerzos, ayuda a que el voley crezca mucho más".

Finalmente, Paula Vallejos comentó lo que espera del público en el cuadrangular que se jugará este fin de semana en el Colegio Sagrados Corazones de Alameda: "Estamos muy felicies y ansiosas para que llenen el colegio donde será el torneo. El público fue muy importante en la final con Boston College. Me acuerdo perfecto que en la primera final, el quinto set lo ganó el público porque hubo un momento en que caímos en un hoyo y ellos nos levantaron".

Las entradas para asistir al torneo internacional se venderán en el mismo recinto y los partidos comenzarán a las 19:00 horas del sábado 6 de agosto.