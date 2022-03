Mary Valencia ya puede defender a la selección chilena de forma oficial tras recibir su nacionalización. El decreto exento número 1.588 fue firmado por la misma ministra del Interior y Seguridad Pública, Izkia Siches.

La delantera colombiana recibió su carta de nacionalización y ya es chilena oficialmente tras ocho años en el país. Llegó cuando apenas tenía 11 años y realizaba los trámites desde 2019. Sin embargo, la burocracia y lentitud en la gestión de los organismos correspondientes tenían en ascuas el futuro de la futbolista.

Pero ya no más: si hasta ahora Mary Valencia sólo había disputado partidos amistosos por la selección sub 20 de Chile, ahora podrá defender a la Roja en el Sudamericano de la categoría que se desarrollará desde abril en La Calera, al mando del técnico Andrés Aguayo.

Y eso no es todo, pues los planes en la selección chilena apuntan a que más temprano que tarde, Mary Valencia tendrá un lugar en la Roja femenina adulta.

Tal como detalló La Tercera, la carta de nacionalización de Valencia consigna que “la peticionaria ha acreditado una residencia en el país superior a cinco años”, mientras la subsecretaria del Deporte, Antonia Illanes, manifestó que “nos coordinamos con el Ministerio del Interior, que ya estaba haciendo las gestiones para dar solución al caso de Mary Valencia, y finalmente hoy se pudo tramitar su carta de nacionalización, lo que nos tiene muy contentas”.

También a La Tercera, Mary Valencia comentó hace un tiempo que “me quiero nacionalizar porque ya me siento una chilena más. Llegué muy pequeña, con solo once años, y he tenido muchas oportunidades que quizás en Colombia no habría tenido. He aprendido muchas cosas. Nunca pensé que me iría tan bien como hasta ahora. Teniendo la nacionalidad me encantaría jugar por Chile como forma de agradecimiento, ser una chilena más”.

Sentenció que “es mi mayor deseo. Ha sido un largo camino, lleno de muchas cosas buenas, de alegrías, de conocer mucha gente y de mucho aprendizaje. Sería una de mis metas a corto plazo. Nada mejor que representar a Chile de la mejor manera, sintiéndome parte de este país”.