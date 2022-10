La delantera colombiana y nacionalizada chilena, Mary Valencia, fue figura de Santiago Morning en la goleada por 7-0 frente a Deportivo Lara, por la tercera y última fecha del Grupo D de la Copa Libertadores Femenina. Las Bohemias se clasifican a los cuartos de final con triplete de la futbolista de 19 años.

Tras el duelo, Valencia dialogó con RedGol. La delantera cuenta que “fue un partido donde teníamos que reencontrarnos con nosotras, con el equipo, no fue tan fácil pero lo logramos sacar adelante. En lo personal el segundo tiempo me sentí muy bien, me salieron las cosas como quería. Feliz de marcar tres goles en mi primera Copa Libertadores”.

De su triplete, el quinto, sexto y séptimo tanto del Chago, Mary Valencia sostuvo que “me quedo con el último”. Sobre la misma agregó que está “feliz porque al principio me costó un poquito, me dieron ánimo mis compañeras y en el segundo tiempo me solté un poco más y di lo mejor de mí para salir adelante.

“Sobre el tema físico, no había jugado mucho antes, en el primer partido 20 minutos y ahora casi todo el partido. Es un plus para seguir mejorando físicamente”, complementó.

Con el triunfo de Palmeiras ante Universidad de Chile, Santiago Morning enfrentará a las brasileñas y Las Leonas a América de Cali. Mary Valencia manifestó que prefería no enfrentar a las azules e ir por el Verdao.

“Con la U ya hemos jugado en el Campeonato Nacional, me gustaría enfrentar a Palmeiras”, sentenció en un deseo que poco después se le cumplió a la atacante de Santiago Morning.