Christiane Endler ha sido sin duda alguna un orgullo total para nuestro país con el tremendo nivel que ha mostrado defendiendo las porterías de la selección chilena femenina y del Olympique de Lyon, y ahora recibió un nuevo premio para añadir a su vitrina que paso a paso se va llenando.

Esto porque la capitana de La Roja fue reconocida en los Latin America Lifetime Awards 2022, que son organizados por la señal de televisión estadounidense Lifetime, junto a otras cuatro mujeres que fueron destacadas por su tremenda trascendencia en diversas actividades.

Y es que Tiane ha resultado ser una gran inspiración no solo para muchas jóvenes chilenas, sino que también a lo largo del orbe, ya que, entre otros galardones, la mejor arquera del mundo según los premios The Best de la FIFA fue la primera jugadora Latinoamericana en obtenerlo.

Además de Endler también fueron seleccionadas para recibir el honorable reconocimiento otras mujeres donde destacan la artista plástica de Argentina Marta Minujín, la cantante Margareth Menezes de Brasil, la científica y Gerente de Programas Científicos en la Dirección de Misiones Científicas de la NASA Adriana Ocampo de Colombia y también la cantante, antropóloga y filántropa Lila Downs de México.

Cabe resaltar igualmente que esta es la segunda oportunidad en la que se celebran los Latin America Lifetime Awards, que fueron creados con la finalidad de homenajear a las mujeres que generan un impacto positivo en las demás con sus notables trayectorias.

En lo que respecta a los futbolístico, Tiane Endler fue sometida a una operación en su rodilla derecha recientemente y resultó exitosa, por lo que ahora se encuentra en un proceso de recuperación en su club que la tendrá alejada de las canchas por un tiempo con un gran objetivo por delante.

Y es que después de dos meses de recuperación, según los expertos que la atendieron, a fines de abril Tiane estará lista para defender la camiseta de la selección chilena, y en julio de 2022 es la Copa América Femenina, por lo que si no hay ningún otro problema podrá decir presente.