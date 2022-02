José Letelier, entrenador de la selección chilena femenina, aseguró que Natalia Campos en el arco le da tranquilidad, y que confía en ella si no está Christiane Endler.

La selección chilena femenina cerró con un balance más que positivo la primera fecha FIFA del año, si a resultados se refieren. La Roja derrotó por dos a uno a Ecuador en el segundo amistoso internacional, jugado en La Calera, con doblete de Francisca Lara. El marcador se suma a la victoria 3-1 del fin de semana en Viña del Mar.

Sin embargo, en cuanto a lo físico, fue una difícil ventana de selecciones para Chile. Tres jugadoras (Yenny Acuña, Fernanda Ramírez y Daniela Pardo) quedaron fuera por lesiones y dolencias que no alcanzaron a recuperar. A ellas se suma Christiane Endler, quien sufrió una rotura del menisco medial y será operada este jueves en Francia.

José Letelier, entrenador de la Roja femenina, le puso todas sus fichas a Natalia Campos como reemplazo de Tiane, que estará de vuelta a fines de abril si todo sale bien. "Hay que valorar lo que hace Natalia; no es fácil compartir el puesto con la mejor arquera del mundo y estoy súper contento con lo que hace ella. A pesar de no tener esa continuidad en la selección, cada vez que juega lo hace muy bien. Tengo una tranquilidad, que si no está Christiane, sé que Natalia lo va a cumplir y lo hará muy bien", destacó.

Además, lamentó las lesiones de sus jugadoras durante los últimos días. "Hemos tenido la complicación de algunas jugadoras lesionadas; es el caso de Yenny, que entró muy bien en el partido anterior y lamentablemente ayer (lunes) sufrió una contractura en el aductor derecho que la imposibilitó para estar el día de hoy. Así vamos a ir buscando nuestra mejor forma y darle más rodaje a la selección, no hay que olvidar que las jugadoras del medio nacional están saliendo de pretemporada", apuntó.

Respecto a los partidos, el DT señaló que "creo que seguimos sumando en forma y en estructura. Siempre hay cosas que ir ajustando, pero el balance es positivo. Ya desde la fecha FIFA anterior, que se jugó en Brasil, veníamos con un alza en el juego y hemos ratificado que vamos por ese camino".

"Quedan dos fecha FIFA más, que son las últimas de preparación para la Copa América y creo que hemos ido avanzando. Hoy fue un partido donde fuimos protagonistas, llevamos el ritmo del juego. Sin embargo, nos faltó lo que quizás es lo más importante en el fútbol: la última puntada. El equipo, a pesar del empate, no decayó, y logró hacer la diferencia en el marcador", agregó Letelier.

Por otro lado, el DT aseguró que buscarán evitar las desatenciones como las que sufrieron hoy. "En los primeros minutos de ambos tiempos nos costó ajustarnos. Rápidamente perdíamos el balón, pero pasados los 10 o 15 minutos ya teníamos el control del juego. Entonces son desatenciones que pueden costar caro, como el gol de Ecuador, que ya Natalia había resuelto un mano a mano que fue muy bueno", manifestó.

De todos modos, Letelier está claro de lo que busca en la Roja femenina de cara a Copa América. "¿Variar de esquema? No, porque con el esquema que estábamos jugando nos generamos muchas ocasiones de gol. El problema no era el esquema, era que no terminábamos bien las jugadas. Cambiamos a Francisca Lara en los últimos 7, 10 minutos, la pusimos más en punta por izquierda y finalmente dio resultado. Creo que tenemos que insistir en las cosas buenas que estamos haciendo en un periodo de preparación", cerró.

La próxima fecha FIFA se celebrará entre el 4 y el 12 de abril, y la selección chilena tiene la posibilidad de programar máximo dos partidos amistosos. ¿El rival? Aún no se conoce, pero todo indica que será sudamericano. Aún faltan por enfrentar Argentina, Bolivia, Paraguay y Perú.