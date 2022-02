¡Con muletas! El sentido homenaje de la ANFP a Christiane Endler tras ganar el premio The Best 2022

Una mala noticia recibió Christiane Endler este sábado. Ad portas del primer amistoso de la selección chilena femenina ante Ecuador, por la fecha FIFA de febrero, se confirmó que la lesión de la capitana en la rodilla derecha era una rotura de menisco medial que requería de cirugía para ser recuperada.

La portera no solo no estará disponible para los dos encuentros frente a las ecuatorianas, sino que peligra perderse entre seis y doce semanas, aproximadamente, luego de la intervención quirúrgica. No estará en los cuartos de final de Women's Champions League ante Juventus y probablemente llegue justo a unas eventuales semifinales.

Sin embargo, la ANFP le realizó un sentido homenaje a Tiane en la antesala del partido de la Roja Femenina. Con muletas y todo, la capitana salió a la cancha del estadio Sausalito y recibió una camiseta negra de arquera de la selección, enmarcada, y con el dorsal ENDLER 1 en la espalda.

¿En el frente? THE BEST 2022, y una silueta de ella atajando un balón. Pablo Milad fue el encargado de entregarle el cuadro a Endler, quien dejó las muletas de lado rápidamente y abrazó al presidente de la Federación de Fútbol de Chile, segundos antes de mostrar su regalo a los hinchas asistentes al estadio y a sus compañeras.

La cirugía de Tiane todavía no está programada, pero será en Francia, por petición del Olympique de Lyon al cuerpo médico de la selección chilena femenina. Durante los próximos días, una vez que la arquera regrese a Europa, se conocerán más detalles de los pasos a seguir.

El partido entre Chile y Ecuador comenzó a las 22:00 horas y es transmitido exclusivamente por Chilevisión. El martes 22, en tanto, desde las 19:00, la Roja jugará el segundo amistoso ante la Tri en el estadio Nicolás Chahuán Nazar de La Calera.