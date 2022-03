El torneo Sudamericano Femenino Sub 20 comienza el 6 de abril, en La Calera. Mary Valencia lleva tres años intentando resolver el papeleo para poder defender a la Roja en la cita. Aún no lo consigue.

Mary Valencia llegó en 2014 a Chile, con su madre, provenientes de Colombia. Tenía 11 años y se afincaron en Valparaíso, ciudad donde comenzó a jugar fútbol. Santiago Wanderers la reclutó y, luego de varios años deslumbrando en el puerto, recaló en Santiago Morning de cara a la temporada 2022.

Desde 2021, la goleadora cafetera entrena con la selección chilena femenina Sub 20, quien debutará en el Sudamericano de la categoría el próximo 6 de abril. Siempre lo ha hecho en calidad de jugadora invitada, debido a que hace tres años comenzó su proceso de nacionalización chilena, pero todavía no lo consigue.

En conversación con La Tercera, Mary Valencia y el DT de la Roja juvenil, Andrés Aguayo, expresaron su desesperación por conseguir la carta de nacionalización lo antes posible. ¿La razón? Restan tres semanas para el comienzo del torneo, deben enviar la lista de buena fe a Conmebol, y ya han tenido problemas con Extranjería en tres ocasiones.

"Ha sido una dificultad no saber si vamos a contar con ella. Eso produce incertidumbre no solo en el cuerpo técnico, sino que también en sus compañeras que están siempre pendientes y alertas preguntando cómo va la situación de ella. Es una jugadora importante para nosotros y es un torneo importante para nosotros, con la relevancia que tiene de jugarse en Chile, ya que hace mucho tiempo que no se juega un Sudamericano acá, y de la responsabilidad que tenemos como tal para enfrentar este tipo de campeonatos", explicó Aguayo sobre su situación.

El mismo entrenador detalló que el gobierno anterior se comprometió a acelerar el trámite de Valencia, pero que no pudieron concretarlo debido a la ausencia de un certificado de antecedentes de Mary, que debía expedir el gobierno colombiano, por sus 11 años viviendo allá. Considerando que era una niña cuando salió del país, en teoría, el papel no era necesario, pero esa fue una de las razones que provocó el último rechazo.

Mary Valencia sueña con la Roja Femenina

En entrevista con el mismo periódico, la delantera de Santiago Morning confesó que su sueño es obtener la nacionalización. "Ya me siento una chilena más. Llegué muy pequeña, con solo once años, y he tenido muchas oportunidad que quizás en Colombia no habría tenido. He aprendido muchas cosas. Nunca pensé que me iría tan bien como hasta ahora. Teniendo la nacionalidad me encantaría jugar por Chile como forma de agradecimiento y ser una chilena más", confesó.

Sin embargo, el proceso está retrasado desde que el pasado 25 de febrero del 2022 le rechazaran nuevamente la nacionalidad. Desde ANFP confirmaron a La Tercera que las gestiones se han agilizado en los últimos días, pero no saben si tendrán a Mary Valencia como chilena cuando deban publicar la nómina definitiva para el Sudamericano.

"El inicio del proceso fue cuando cumplí cinco años en el país, que fue un requisito primordial para poder solicitar la carta. Eso fue en el 2018. En el 2020 recién nos llegó la respuesta, que fue rechazada. Ahora, cuando empezaron los microciclos en la Selección, en el 2021, salió nuevamente rechazada con fecha del 25 de febrero. Nos mandaron la respuesta, que teníamos un plazo de cinco días para mandar los tres documentos que nos faltaban. Ese mismo día hicimos todo lo posible para que esos documentos llegaran en el plazo a extranjería. Eso lo logramos. Ahora sigo esperando porque no he recibido ninguna respuesta. Sigo esperando saber si tengo o no la nacionalidad", agregó Valencia.

Todo indica, sin embargo, que la respuesta definitiva podría salir en los próximos días. Esto, porque solamente falta que revisen los tres documentos que enviaron hace tres semanas. Es decir, la delantera podría jugar como chilena el Sudamericano Sub 20, ya que deben confirmar la nómina la última semana de marzo.

"Es mi mayor deseo. Ha sido un largo camino, lleno de muchas cosas buenas, de alegrías, de conocer mucha gente y de mucho aprendizaje. Sería una de mis metas a corto plazo. Nada mejor que representar a Chile de la mejor manera, sintiéndome parte de este país", sentenció la jugadora.

Mary Valencia podría convertirse en la primera mujer extranjera en defender a la Roja femenina. Todas quienes han optado por la nacionalidad ya eran mitad chilenas antes de jugar por la selección. La resolución de este embrollo se conocerá entre el 6 y el 24 de abril, cuando se juegue el Sudamericano Sub 20 en La Calera.