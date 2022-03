Este lunes, en las instalaciones de Quilín, la selección chilena femenina Sub 20 comenzó una nueva ronda de microciclos rumbo al Sudamericano de la categoría, que se desarrollará en Chile a partir del próximo 6 de abril. Las jugadoras no entrenaban juntas desde la fecha FIFA de febrero, cuando enfrentaron a Costa Rica.

Todo indica que esta semana se conocerá la sede del torneo, que dará tres cupos a la Copa del Mundo Femenina Sub 20 que se disputará en tierras ticas. Eso, debido a que el viernes (11 de marzo, horario por confirmar) será el sorteo del Sudamericano y la Roja Femenina conocerá a sus rivales en el certamen.

Antonia Canales, portera de Colo-Colo y de la selección Sub 20, se refirió al retorno a las canchas y aseguró que el primer día estuvo "muy intenso, muy feliz de volver a encontrarnos todas en este largo camino que hemos estado haciendo entrenando. Pero esto nos va a ayudar mucho aunque sean cortitos, pero todo suma".

El Sudamericano de la categoría se celebrará luego de cinco fechas del torneo femenino 2022. Para Canales, "siento que haber comenzado el Campeonato Nacional nos da una ventaja a casi todas, ya que la mayoría de nosotras estamos jugando con nuestros clubes siendo titulares o sumando muchos minutos. Eso nos da un ritmo de juego importante para el Sudamericano".

De todos modos, el hecho de ser parte de la selección adulta y haber ido a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 no hace que la ex Universidad Católica se sienta superior a sus compañeras. "No me veo como algo más, sino que soy parte de ellas. Me gusta la confianza que tenemos", manifestó.

Esta semana comenzará a delinearse el futuro de la Roja Femenina Sub 20 y su búsqueda del cupo al Mundial de la categoría. Chile será cabeza del grupo A y el resto de las selecciones se confirmarán en los próximos días.