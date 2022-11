Macarena Pérez es una de las máximas exponentes del BMX en Chile y también a nivel latinoamericano. La deportista nacional había sufrido una fractura de clavícula antes de los Juegos Sudamericanos de Asunción, y la gran duda era si es que iba a conseguir retomar su nivel y pelear un lugar en el podio. Finalmente Macarena pudo recuperarse, pero solo tuvo un mes para preparar su participación en los Odesur.

"Estuve dos meses fuera y tuve un mes de preparación previo a los Juegos. Me sentía un poco insegura, no tenía muchas expectavivas. Sí quería ese primer lugar, pero no me quise hacer muchas ilusiones, pero como se dio el resultado me di cuenta que pude dar un poco más de lo que sabía que podía dar en ese momento. Todo resultó súper bien, me sentí súper cómoda. Me dio mucha motivación el poder haber rendido de esa manera y mis sensaciones con el oro, son que me sorprendí mucho de mí misma y de lo que puedo llegar a hacer", aseguró Macarena.

Sobre sus días de competencia, Maca comentó que "tuve unos errores en clasificaciones, pero lo pude hacer, lo que me dio un poco más de hambre y energía para poder dar un poquito más en la final. En mi primera pasada me caí y no la pude completar, pero en la segunda lo di todo, fui con todo y salió todo, quedé paradita arriba de la bici y después cuando me di cuenta de los resultados quedé sin palabras. Fue una experiencia súper bonita, me sirvió para volver a tener esa confianza en mí misma, para poder volver a creer en mí de que yo sí puedo rendir. Yo sé que soy buena en la bici y nada, me gustó mucho la experiencia y estuvo súper intensa, pero se logró y estoy sin palabras para poder explicar lo feliz que estoy con este logro".

Esta semana Pérez disputará un Mundial en Abu Dhabi que será desde mañana 9 de noviembre hasta el 13 de este mes. La competencia es sumamente importante porque es clasificatoria a los Juegos Olímpícos. La ciclista también tenía un Panamericano específico en Perú y otro Mundial en Australia, pero tuvo que desistir de participar: "En los Odesur me rompí los meniscos y tengo que llegar a Chile a operarme, y como ya se viene un calendario más fuerte el próximo año, estoy muy segura de haber tomado la decisión correcta porque así estaré lista en enero del 2023".

Una de las competencias más trascendentales que tendrá el próximo año, son los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 y para Macarena la preparación nunca se detiene: "Como ahora tengo que volver y recuperarme, apenas ya esté lista volveré a Estados Unidos a entrenar e ir a los campeonatos que tenga que ir previo a los Juegos Panamericanos, pero la preparación es desde hoy. No se para y estoy súper motivada de seguir adelante y llegar de la mejor forma a los Panamericanos 2023", cerró la deportista.