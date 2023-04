El deporte femenino es parte de la cobertura diaria de RedGol, a través de RedGol FEM, el que se suma una serie de podcast producidos en conjunto con Women4Sports, RedWoman, donde semana a semana conocemos las historias detrás de cientos de deportistas que se abren paso en Chile.

En el primer capítulo conocimos a la skater María José Rojas, en el camino hacia los Panamericanos de Santiago 2023, como también su rol en la formación de nuevas deportistas que tienen mucho más apoyo que con anterioridad.

La segunda entrega de RedWoman cambia de elemento: Del skate pasamos a la bicicleta, con la número uno del mountain bike (XCO) y reciente campeona nacional, que también forma parte de la plataforma Women4Sports. Se trata de Fernanda Castro, quien en conversación con las periodistas Ángela González y Geraldine Molina relató su historia y sus logros recientes, pero también las amarguras del último tiempo.

"He tenido varias lesiones bien graves: una fractura de muñeca que me tuvo con dos operaciones, y a la vuelta al tiro clasifiqué a los juegos de Toronto. Después me operaron tres veces de la rodilla que me tuvo casi un año y medio parado, y fue como ya esto se acabó para mi, y volví, volví y me siguió yendo bien", relata Fernanda en el podcast.

SU PASIÓN POR AYUDAR A LOS JÓVENES

Fonoaudióloga de profesión, Fernanda Castro trabajó en la Municipalidad de Lo Barnechea, donde también estudió un magíster de gestión de actividad física y deportiva. En esta área encontró una forma de potenciar su pasión por el mountain bike. "Durante el año abro escuelas de mountain bike en colegios, actualmente tengo una escuela en el Santiago College, una escuela de mountain bike en el colegio Newland y hago clases por una fundación de los niños del Cerro 18 también que es súper bonita", relata la número uno en RedWoman.

Pasión que, dice, combina y nunca pensó en proyectar. "El deporte me nace, como que no es un esfuerzo para mí pensar en qué hay que hacer para hacer un evento deportivo, o qué tengo que hacer para enseñar un niño andar en bici (sic), es como algo que viene dentro como de una pasión, y que viene de algo que ha sido tan cotidiano para mí", señala Castro. Y agrega que "desde los 6 años que hago todo tipo de deporte, que como que no me cuestiono qué hacer a la hora de estar relacionado con el deporte sino que soy como más de dar soluciones y respuestas rápidas en torno al deporte que sea o el evento que sea".

EL FUTURO DE FERNANDA RUMBO A SANTIAGO 2023

La proximidad de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 también forma parte de la pronta agenda de Fernanda Castro sobre su bicicleta. En la conversación con Ángela González y Geraldine Molina cuenta que está "en proceso selectivo por el ranking", y que se encuentra clasificada para la cita en la capital.

Incluso, ya tiene en mente una copa internacional y los Panamericanos Específicos en Brasil hasta el 30 de abril. "Hay que ratificar ahora este fin de semana y con esas preselecciones se va a trabajar haciendo distintas giras a lo largo del año para llegar a la selección de Santiago 2023", cierra la campeona del XCO en Chile en RedWomen.

