Dentro de la nómina de 13 deportistas que representarán a Chile en el Panamericano de Mountain Bike, que se desarrollará en Catamarca, Argentina, entre el 25 y 29 de mayo, la Federación de Ciclismo entregó los nombres de seis hombres y siete mujeres. Una de las dos que competirá en la categoría élite damas será María Fernanda Castro.

Aunque Castro tiene 28 años, es atleta desde hace 22, ya que tenía apenas seis años cuando se subió a su primera bicicleta y empezó a competir. En entrevista con RedGol, en la previa del Panamericano, Feña reveló que "estoy súper motivada. Ha sido un año de hartas mejoras, cambié de entrenador el año pasado y hemos ido progresando bastante. Estoy entrenando full a conciencia y mejorando los puntos que sé que podemos mejorar. Al final, lo doy todo en cada entrenamiento para llegar de la mejor manera a los Panamericanos".

Sin embargo, Castro no solamente es ciclista, sino que también se dedica a áreas de gestión deportiva para acercar la actividad a más gente. "Estudié fonoaudiología pero no ejercí, porque me dediqué al área de deporte. Hice un magíster de Gestión en Actividad Física y Deportiva y trabajé en la municipalidad de Lo Barnechea en deportes. Ahora estoy como independiente y con proyectos propios para poder entregar deporte a más personas; tengo una escuela de mountain bike, un portal de ventas de bicicletas, todo siempre relacionado con el ciclismo. Priorizo un poco más la bicicleta ahora que estoy sin trabajo de oficina", añadió.

Pero, ¿por qué ciclismo? "Cuando chica hice varios deportes. Mi papá siempre me vinculó a muchas cosas; hice atletismo, voleibol, hockey, trote, triatlón, ballet, de todo. Pero lo que más me cautivó del ciclismo es la capacidad que uno tiene de conectarse con uno mismo y la naturaleza cuando estás andando en el cerro. Es súper completo en ese sentido, porque voy feliz con un grupo de amigos y lo pasamos súper bien, pero también están esos momentos en que si quieres agarras tu bici y te vas a la punta del cerro, literalmente, solo, y estás un rato contigo mismo. Siento que es un deporte que da espacio para estar constantemente mejorando. Yo ando en bicicleta desde que tengo seis años y siempre, todos los días, aprendo algo nuevo. Y todos los días siento que estoy en un constante progreso, tanto en lo físico, como en lo psicológico o lo técnico la bicicleta", destacó Feña.

"Mi primera carrera fue en mountain bike y me quedé ahí porque creo que tengo lo técnico que se necesita para el cerro. Me gusta que es un deporte que está constantemente desafiándote, uno no sabe al circuito que va a llegar hasta que faltan tres o cuatro días para la carrera, que tienes que enfrentarte a obstáculos, hay subidas difíciles, no sé. Es un deporte que está constantemente cambiando en cuanto a las habilidades que hay que ir trabajando en los circuitos", agregó.

Castro no solamente entrena en montaña, sino que también en otras disciplinas. "Y además yo compito en mountain bike, pero igual tengo mi bici de ruta y ahí salgo a entrenar, hago un poco de las dos modalidades, pero creo que el mountain bike, dentro del ciclismo, es la disciplina más completa. Puedes competir en ruta, puedes hacer enduro, o descensos. Creo que es la disciplina que te prepara más para las otras categorías del ciclismo", manifestó.

Sus metas para el futuro, no obstante, van enfocadas a su desarrollo personal más que a ganar ciertos torneos. "He aprendido últimamente que es más importante medirse con uno mismo. Hace poco fui a una Copa del Mundo en Brasil, donde obtuve mi mejor resultado, y siento que respecto a otros años mi trabajo va mejorando. No te puedo decir 'quiero obtener tal lugar', porque mi objetivo es yo estar mejor y sentirme cómoda en las carreras. Aunque es un bonito objetivo volver a completar un ciclo olímpico, porque este año tenemos Juegos Bolivarianos y Juegos Sudamericanos, que están en busca de los cupos de clasificación a Santiago 2023, y por qué no pensar en París 2024", empezó Feña.

"Creo que el cupo olímpico es lo que todo atleta aspira a completar, pero hoy aspiro a mejorar en mi día a día, para que llegar a esas carreras no sea solo un objetivo, sino que sea parte del proceso. Finalmente, si uno busca desarrollar una carrera como único objetivo, a veces se pierde en el proceso, y puedes llegar a la carrera pero no en las mejores condiciones. Si me enfoco en mejorar día a día, estar en esas competencias va a ser una consecuencia de lo que hice anteriormente, más que un único objetivo", explicó Feña Castro.

La ciclista es parte de las atletas que están en Women4Sports, una innovadora plataforma que busca visibilizar a las mujeres en el deporte y ayudarlas a cerrar convenios con distintas marcas, clubes, sponsores, entrenadores e incluso universidades. Está disponible en iPhone y Android y es gratis para deportistas.

Pero Fernanda Castro, además de tener un perfil creado en la aplicación, trabaja en la aplicación como parte del staff. "De momento no he generado ningún match, y llegué a ellos por un entrenador de la clínica Alemana. Pero además de tener mi perfil creado yo actualmente trabajo con ellos. Los videos que mandan todas las deportistas son evaluados por un staff, del que soy parte, entonces es bien entretenido, porque yo siendo deportista logro visualizar lo que hacen otras disciplinas deportivas. Eso me hace meterme un poquito más y tener ese ojo deportivo, y ver si realmente la persona que está subiendo su perfil es deportista o no. Esta plataforma es excelente para visibilizar a muchas mujeres que, quizás, no han logrado apoyos ni han generado convenios para seguir desarrollándose en el deporte. En Chile sabemos que es súper difícil, pero esta plataforma tiene una modalidad internacional", destacó.

Castro cree que lugares como Women4Sports son importantísimos para las atletas. "Hasta hace muy poco, nosotras como deportistas teníamos que hacer todo, y hoy el deporte en Chile no es muy bien remunerado, entonces tenemos que trabajar, tenemos que mover las redes sociales, entrenar, hacer las tareas de la casa. Y hoy estas plataformas nos ayudan y nos quitan un poquito la carga de tener que estar constantemente buscando apoyos para financiar nuestras carreras deportivas. Se agradece que tengamos un apoyo para hacernos más visibles y conseguir estos convenios", cerró.