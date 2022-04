Cuando Benjamín Moreno volvió a Chile, luego de 12 años en Europa, se juntó con Sebastián Sánchez y Pablo Ramírez, dos de sus mejores amigos del colegio, y buscaron cómo resolver una inquietud: todos padres de hijas mujeres y fanáticos del deporte, no sabían cómo aportar al mundo desde esas perspectivas: "Son preguntas que empiezan a rondarte después de los 40 años, ¿qué íbamos a dejar?".

Así nació Women4Sports, una innovadora plataforma chilena que, además de visibilizar a mujeres deportistas, busca conectarlas con distintas oportunidades: tanto marcas que las auspicien con dinero o indumentaria, como representantes, clubes deportivos, universidades e incluso alimentación o staff técnico especial.

A principios del 2021, los tres socios comenzaron con el desarrollo de la aplicación móvil y tardaron un mes y medio en conseguir inversionistas que aportaran con los 500 mil dólares que necesitaban para que esta plataforma saliera al aire. Fue el 15 de diciembre del mismo año cuando la estrenaron y, a tres meses de ese día, hay cerca de 250 deportistas con cuenta activa y más de 80 captadores (marcas, clubes, universidades, etc) buscando unirse con ellas.

"Son cuatro factores las que la vuelven algo único en el mundo: es solo para mujeres, es gratuita para las deportistas, es para todos los deportes y se puede usar desde cualquier parte del mundo. Si fueses en una ciudad perdida en algún país africano, en teoría podrías ser capaz de subir un video a la app y conectar con una universidad donde jugar básquetbol. Una vez estuve chateando con una keniata y una nigeriana por la app, que está en español e inglés", explicó Sebastián Sánchez en entrevista con RedGol.

Cuatro de los socios principales de Women4Sports son Christiane Endler, Jenni Hermoso, Luciana Aymar y Fernando González, cuyo aporte ha sido, además de conectar a deportistas con distintas necesidades, generar más alcance y que muchas más mujeres puedan acceder a esta aplicación.

"Tenemos deportistas en toda Sudamérica e Iberoamérica, principalmente Chile, pero son más de 19 países con deportistas. El 15 de diciembre del 2021 lanzamos la app al aire, y en poco más de tres meses tenemos más de 4000 descargas, casi 250 deportistas con perfil creado y más 80 captadores o reclutadores en el mundo, mirando posibilidades para las deportistas. Adidas es nuestro main sponsor y DirecTV Latinoamérica es nuestro principal media partner", destacó Sánchez.

Pero, ¿cómo están trabajando? "Es una plataforma de vinculación de deportistas que tienen una necesidad, y gente que puede ofrecer oportunidades y hacer un match con esa necesidad. Es algo que va de lo más básico, a viajes o cómo le pago al entrenador. Tenemos deportistas que son campeonas del mundo o están disputando títulos mundiales y a veces no tienen para pagar zapatillas o suplementos", agrega.

"Hoy la app es una especie de Tinder del deporte porque genera el match; una deportista se muestra por aquí, un captador por acá, y hacen el match. Estamos trabajando en eso, pero el día de mañana queremos convertirnos en un LinkedIn del deporte femenino, porque hay match, sí, pero conviviendo en una comunidad. Hay conversación, poder generar vínculos con gente que puede aportar y acelerar procesos. El camino es pasar del Tinder, que es la etapa del matcheo, a una comunidad que empuje y busque que el deporte femenino crezca y de manera rápida", añadió Sánchez.

Pero son varios los vínculos que han hecho, desde elementos más bien simples a incluso conseguir becas universitarias. "Los primeros fueron de cosas más pequeñas; con Adidas, por ejemplo, levantamos la necesidad de Daniela Asenjo. Ahora la Leona va a pelear por el titulo mundial de su categoría de boxeo y ella nos dijo que no tenía plata para comprar zapatillas y nosotros llamamos a Adidas. Sabiendo que es una deportista de élite, ellos dijeron que se ponían con zapatillas para todo el año para la Leona. O Anhay Díaz, campeona del mundo de kickboxing, que no tenía plata y ahora The Wild Foods le puso los suplementos alimenticios para el año", explicaron los socios.

"Y uno que nos tiene muy orgullosos es que después logramos generar el vínculo de una hockista chilena que entró este año a estudiar enfermería a la Universidad Andrés Bello, que es de nuestros primeros captadores. Logramos generar tres match con la UNAB y sentimos que generamos un cambio en serio con el futuro que ellos veían con su deporte, porque eventualmente ellas tendrían que optar por una u otra cosa. De las tres deportistas solo una decidió entrar a la universidad", detalló Sánchez muy emocionado.

De todos modos, Women4Sports proyecta números muy grandes de aquí a diciembre. "La perspectiva era completar 300 deportistas inscritas en un año y en tres meses casi lo logramos. El día de mañana, el captador pagará una membresía para poder acceder a este booking de deportistas. Entre marcas, universidades, clubes y representantes hoy tenemos más de 80 personas y la estimación era mucho más baja, porque hemos sentido que en todos los negocios que hemos ido abriendo hay muchas ganas de aportar en esto. Se sube la gente muy rápido", sentencian.

La aplicación Women4Sports está disponible para ser descargada en Android e iOS.