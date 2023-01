La industria de los videojuegos está en constante crecimiento y las mujeres dentro de ella también. Hoy en día, a nivel mundial un 46% del total de usuarios de videojuegos son mujeres, según estudio realizado por Newzoo. A pesar de que en el mundo de los esports sigue habiendo una clara predominancia de hombres, la comunidad femenina está ganando protagonismo de forma acelerada.

Además, el informe reveló que a nivel mundial más de 1.000 millones de mujeres juegan o disfrutan de los videojuegos. En Chile también se ve un crecimiento y si bien no es tan veloz, no deja de ser significativo. En la última encuesta de la Asociación de Mujeres en la Industria de los Videojuegos (Mujeres en VG) se concluyó que casi un 50% de las profesionales en la industria trabajan con un contrato full time, número que en el 2018 no alcanzaba un 20%.

Justamente pensando en la incidencia que tienen en la industria, la marca ASUS busca innovar en sus líneas gamer, para que de esta manera las mujeres puedan disfrutar de sus videojuegos favoritos de la forma más completa y entretenida posible. “Estamos constantemente innovando para entregar a nuestros usuarios lo último en tecnología gaming pensada para el disfrute de todas las jugadoras y jugadores. "Las mujeres son un pilar fundamental en nuestra compañía y trabajamos para que cada vez sean más las que se adentran en el mundo gamer y sus principales competencias", asegura Ariela Mendel, Marketing Manager de ASUS Chile.

El mundo del gaming no entiende de género y es un espacio donde la diversión no tiene límites. Estamos ante un cambio de paradigma en el que se han roto varios estereotipos, poniendo fin a muchas situaciones injustas a las que se ven expuestas las mujeres. Según la misma encuesta de Mujeres en VG, se puede ver que en 2019, el 64.4% de las empresas de videojuegos en Chile contaban con al menos 1 mujer en sus filas, algo que era impensado hace algunos años.

Para Technical Marketing Coordinator de ASUS, Gabriel Bahamondes, hace unos años "todos los equipos estaban diseñados para hombres, esto debido a los colores de los computadores y a como estaban programados, pero en el último tiempo el cambio ha sido muy grande y placentero, ya que las mujeres entraron con todo en esta industria y eso se puede ver en los nuevos laptops gamers que van saliendo. Esto es un cambio muy positivo para todos y lo más importante es que llegaron para quedarse, eso es espectacular porque fomentan la competitividad en el rubro y además generan oportunidades a las generaciones que vienen".

Las mujeres son un pilar fundamental para las compañías ligadas a la tecnología y al mismo tiempo son fundamentales dentro de la escena del gaming y de la industria de los videojuegos en general.