Para tener algo de compañía: EGirl Never Battle Alone, el sitio donde pagas para jugar con una chica gamer

La caricatura que rodea al gamer solitario sin una pareja por estar todo el día jugando parece cada vez romperse más, dejando en claro que es posible tener una vida social activa y disfrutar del arte de los videojuegos al mismo tiempo.

Pese a eso hay algunos a los que les cuesta más entrar en ese juego social, quedándose estancados en su afán de conocer gente. Para ellos se creo una curiosa solución, un sitio web que te acompaña en tus largas sesiones online y por un módico precio.

Never Battle Alone es el sitio web donde puedes contratar a una E-Girl (chica gamer) para que charle, chatee y juegue una partida contigo.

La modalidad ofrece a los diferentes usuarios la oportunidad de jugar una partida online con su chica gamer preferida, presentando una gran cantidad de mujeres expertas en el mundo de los videojuegos.

La primera elección es elegir el videojuego para ser acompañado, donde se destacan títulos como League Of Legends, Overwatch, Minecraft, Fortnite, CounterStrike Global Offensive, DOTA 2, Hearthstone, Heroes Of The Storm, World Of Warcraft, Player Unknown’s Battlegrounds y Gwent, por nombrar algunos.

Después eso llega la elección de la chica con la que quieres jugar, donde tiene un costo que oscila entre los oscila entre $1 y $5 dólares ($850 y $4.200 pesos chilenos) por partida.

Ya listos para jugar se puede chatear y conversar con tu jugadora para planear lo que será la partida, conocerse un poco más y ver la posibilidad de incluso hablar por webcam si es que ellas quieren.

Sin duda que una alternativa válida para quienes quieran algo de compañía en sus sesiones gamer, sobre todo en tiempos de cuarentena por el coronavirus y en donde sin cada vez más controladas las salidas del hogar.