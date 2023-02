"La mayor dificultad ha sido que me reconozcan y me respeten como una igual"

Laboratoria es una organización que busca aumentar la empleabilidad de mujeres en el sector tecnológico y en RedGol Fem conversamos con una de las profesionales que es parte del equipo y que se desempeña como Business Development Manager. En esta parte de la entrevista, Merly Blanco se refirió a la experiencia que ha tenido en el rubro siendo mujer.

"En mi experiencia profesional, la mayor dificultad como mujer ha sido que me reconozcan y me respeten como una igual, valorando mis capacidades, habilidades y experiencia en el área. En muchas ocasiones, sobre todo en reuniones de trabajo, he sentido un trato diferencial cuando se dirigen a mí, solo por ser mujer y joven".

La profesional además, señaló que "a pesar de estas dificultades, trabajar en la industria tech es muy diferente de otras áreas. El dinamismo del sector hace que se abran espacios para que las personas -con trayectorias y experiencias diferentes- puedan desarrollar sus habilidades y aportar al trabajo colectivo".

El principal desafío de Merly Blanco ha sido transmitir la importancia de la diversidad en los equipos de trabajo: "Diversidad desde el punto de vista de género y de perfiles, para considerar talento que va más allá de un género, formación académica o antecedentes determinados. Las mujeres aportamos diversidad a los equipos de trabajo, entregamos un punto de vista distinto en investigaciones, y ofrecemos nuevas perspectivas a la ciencia y la tecnología. La inclusión de las mujeres en estos sectores es algo que nos beneficia a todos y por lo que, desde diversos sectores, deberíamos fomentar".

"Por otra parte, creo que aún es muy relevante empoderar a las mujeres, hacerles ver que son capaces y que pueden lograr lo que sueñan. La falta de modelos a seguir y los estereotipos que están muy marcados a nivel social, suelen surgir como inseguridades durante el proceso de formación y de búsqueda de empleo. En Laboratoria, les apoyamos y acompañamos para que se sientan empoderadas para avanzar, enfrentando sus miedos, hacia el destino que ellas quieren para sí mismas", agregó.

Blanco decidió trabajar en Laboratoria porque "me di cuenta que tenía una gran oportunidad de trabajar con una misión poderosa de habilitar y abrir oportunidades a más mujeres en Latinoamérica. Como mujer, he tenido oportunidades y privilegios que quizás otras no han podido tener. Mi propósito es que más mujeres puedan acceder a esas oportunidades y desarrollar todo su potencial en una industria que ofrece empleos de calidad, crecimiento económico y desarrollo profesional y personal".

Finalmente, la Business Development Manager cree que es importante que las mujeres trabajen en tecnología porque "sabemos que las mujeres no han tenido acceso a los mismos espacios que los hombres y una serie de ideas arraigadas sobre el rol de la mujer en la sociedad, sesgos inconscientes sobre el talento femenino y prejuicios de la industria las han alejado de las ciencias y tecnologías".

"Por eso, trabajamos por la igualdad y equidad entre hombres y mujeres, y luchamos para que las mujeres de Latinoamérica y el mundo tengan los mismos derechos y oportunidades. En nuestro continente, menos del 20% de las vacantes tecnológicas están ocupadas por mujeres, lo que hace que el sector sea poco diverso, según el estudio 'Competencias transformadoras para la igualdad de género en la sociedad y la economía digital' elaborado en 2020 por el Grupo de Expertas/os 'Igualdad de género en la sociedad digital' (GEIGSD)", sentenció.

"Por estos motivos, el talento tech junior es fundamental para preparar al capital humano de Latinoamérica para la era digital. Es fundamental apostar por el talento y potencial de las mujeres y para verlas triunfar en un rubro bien remunerado y de enormes posibilidades, como el de la tecnología. La brecha de género en tecnología es un desafío urgente y que debemos abordar ahora junto con las empresas y la sociedad", cerró Blanco.