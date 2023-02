Easycancha es una startup líder en gestión de espacios deportivos y su cofundadora, Daniela Baytelman, conversó con RedGol Fem para contar sobre cómo inició esta innovadora idea: "Easycancha nace por una necesidad. Me fascina el deporte y la actividad física y cuando estaba en la universidad jugaba ráquetbol y vivía en carne propia el constante problema de encontrar una cancha donde jugar".

"Reservar era muy complicado, había que estar revisando y llamando club por club, por lo que se perdía mucho tiempo. Desde ese momento, siempre tuve la inquietud en mi cabeza de cómo mejorar este proceso. Mientras trabajaba en LATAM esta idea me dio vueltas por muchos años, hasta que finalmente me atreví a dar el salto".

Daniela comentó que invitó a Roberto de Campos, quien es su socio actual y también trabajaban juntos en la aerolínea y "partimos tímidamente hasta que nos dimos cuenta del potencial del proyecto, por lo que renunciamos a nuestro trabajo y desde ese momento le estamos dedicando tiempo completo. Hemos logrado construir la comunidad de deportistas amateur más grande de Chile y Latinoamérica, incentivando el bienestar físico y solucionando cualquier necesidad que surja antes, durante y después de hacer ejercicio".

¿Por qué ha sido una idea exitosa? Daniela aseguró que fue porque resolvieron una necesidad real: "La gente estaba cansada de las llamadas telefónicas; los clubes, por otro lado, no tenían una herramienta de gestión para poder tomar decisiones correctas sobre su negocio. En definitiva, había una desconexión entre los centros y los deportistas, por lo que nosotros llegamos a llenar esa necesidad entregando a los recintos un completo sistema de gestión y administración, que está en línea con la aplicación que es para los deportistas, la cual es a la vez multiclub y multideporte. Por lo anterior, existió una sinergia en un ámbito que no estaba resuelto previamente a nuestra llegada".

Daniela salió seleccionada dentro de los 200 líderes que comandan transformaciones en el país y paraa ella "es un tremendo honor estar ahí, es el resultado de un largo trabajo que hemos hecho con todo el equipo. Si bien yo soy la cara de easycancha hacia afuera, esto jamás podría haberse logrado sin todo el equipo que tengo detrás, somos los que estamos día a día sacando esto adelante y entregando lo mejor que tenemos".

"Por otro lado, también es una gran responsabilidad, ya que uno empieza a estar en la mira de otros emprendedores que están partiendo. Y al menos yo, como una de estas líderes, quiero poder entregarles el mejor ejemplo, toda la ayuda que necesiten y la experiencia a disposición para, de cierto modo, replicar lo que muchos otros han hecho con nosotros.Realmente estoy súper agradecida con este reconocimiento, lo tomo con mucha humildad y compromiso de devolverle la mano al ecosistema".

Finalmente, Baytelman se refirió a lo ue significa para ella que cada vez crezca más el porcentaje de mujeres en roles de poder e innovación y aseguró que "me encanta verlo, es algo que creo que siempre debió ser así, no hay ninguna razón por la cual las mujeres no puedan estar en posiciones destacadas en el mundo del emprendimiento o en el mundo de la tecnología y de las startups. Ojalá que con esto más mujeres se atrevan a emprender en rubros que muchas veces son más asociados a los hombres. Las animo a todas a tirarse a la piscina y no tenerles susto a las caídas, porque si se tienen las ganas y el empuje, se puede".