La selección chilena femenina tiene un duro reto este domingo. Luego de la fallida Copa América, donde dijeron adiós a la oportunidad de ir a los próximos Juegos Olímpicos, las dirigidas de José Letelier quieren abrochar el cupo al repechaje mundialista. Y para eso deberán enfrentar a Venezuela.

El rival es más que conocido para la Roja. La selección se midió en dos ocasiones ante la Vinotinto antes del inicio del torneo: disputaron dos partidos amistosos, aunque ninguno fue favorable para Chile. Y este domingo, las seleccionadas nacionales irán por la revancha.

Yenny Acuña habló con los medios de comunicación en el último entrenamiento de la selección antes de medirse este domingo a las 20:00 horas ante Venezuela. La doble anotadora en este Copa América confía en hacer un buen partido y quiere quedarse con la revancha por los partidos anteriores.

"Estamos bien en lo anímico, sabemos que fue una dura derrota pero hay que levantar cabeza. Fuimos a ver a Venezuela, tienen muchas fortalezas, sabemos que son un equipo fuerte, nos hemos enfrentado dos veces con ellas. Estamos enfocadas en lo que viene para hacer un buen partido", aseguró.

"Creo que las derrotas nos motivan aún más, para nosotras esto es una revancha. Es un sistema distinto, esto es un campeonato y lo otro fue una fecha FIFA. Aún así duelen las derrotas e iremos con todo por esa revancha", añadió.

Pese a no poder abrochar la clasificación a semifinales, la delantera nacional está contenta con su desempeño en su primera Copa América. "No estamos conforme de dónde llegamos, pero sí lo estoy con lo que he hecho, porque siento que he sido aporte. Todas somos una y tenemos que sacar esto adelante", cerró.