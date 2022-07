José Letelier ajusta los detalles para la final ante Bolivia y no se confía: "Será un rival difícil de vencer"

La selección chilena femenina cambia la página tras el triunfo obtenido ante Ecuador y se enfoca en su próxima final: Bolivia. Las dirigidas de José Letelier enfrentarán a La Verde con la obligación de ganar para seguir soñando con entrar a semifinales de la Copa América 2022.

Pese a que la selección boliviana es la colista del Grupo A, el técnico nacional no se confía. Para Letelier, el duelo de este domingo será ante un rival difícil que le trajo problemas a Ecuador y Colombia pese a las derrotas.

"No son distintas las condiciones ante Bolivia que las que teníamos ante Ecuador. No podemos dar nada por sentado hasta que no nos vaya bien con Bolivia, eso confirmará el partido anterior. Tenemos que ir paso a paso, mañana es otro más y también es trascendental", analizó Letelier desde Colombia.

"No tenemos la garantía que Bolivia es el rival más débil. Ya vimos lo que nos pasó con Paraguay. Si bien Bolivia no fue muy sólido en el debut, se ajustó. A Colombia le costó, a Paraguay también. Bolivia pasa a ser un rival duro de vencer. Insisto, la necesidad que tiene Chile por los tres puntos es determinante. Vamos a trabajar el partido y esperamos que sea a nuestro favor", agregó.

El técnico lamenta una sola baja para la final de este domingo: Daniela Pardo, quien sufrió un golpe en la cabeza ante Ecuador y se mantendrá ausente por un par de días. Por otro lado, Letelier terminó de recuperar todas las ausencias que tuvo para el debut. María José Rojas, la última jugadora que quedaba en cuarentena, se unió este viernes a los entrenamientos.

"Fue una decisión arriesgada poner a las jugadoras que salían recién de cuarentena, lo asumo, no es muy habitual. Pero ellas dieron su máximo, fueron un aporte importante. Están recuperadas, tienen un partido jugado. Es bueno que Cote Rojas se haya recuperado también, porque nos da más variantes en la ofensiva", aseguró Letelier.

El técnico nacional valoró el aporte de nombres jóvenes como Valentina Navarrete y no descartó recurrir nuevamente al factor juvenil ante Bolivia. "Ha sido positiva su inclusión, han tenido una participación importante. Si ante Ecuador se hizo mejor, la idea es mantener eso", sentenció.