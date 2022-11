Josefina Tapia fue la deportista más joven que representó a Chile en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Además, pasó a la historia por ser la primera mujer que debutó en la disciplina de skateboarding en una cita olímpica. El fin de semana participó de una exhibición en un festival de música, y conversó con RedGol Fem en el stand de BMX y Skate acerca de sus próximos desafíos.

El 26 de noviembre se llevará a cabo una de las últimas competencias para el skateboarding a nivel latinoamericano. Jose Tapia participará de esta instancia que no entrega puntajes específicos para ninguna otra competencia, sin embargo, le sirve para preparar lo que vendrá en 2023. "La competencia en Perú es el torneo que por ahora, sé con claridad que me queda, porque siempre van saliendo en el camino y si aparece una interesante, también quiero participar", comentó la deportista Vans.

"Me voy la próxima semana para llegar unos días antes a aclimatarme, y a pesar de que no da puntaje, me gusta la idea de poder ir a competir y estar más constante participando de torneos, ya que en Chile casi no tenemos nada. Aparte del Rey de Reyes, no hay otra competencia", contó Jose Tapia.

Además, agregó que "lo de Perú va a estar bien bueno. No sé la verdad quiénes van a ir a participar, lo único que sé es que hicieron esta competencia para que clasificaran varios países, así que espero que llegan chicas de varias latitudes y yo creo que el nivel va a estar súper bueno".

El 2023 será un año muy importante en términos de competencia para los deportes latinoamericanos en general, pero específicamente para el skateboarding comenzará en febrero con el circuito olímpico que se desarrollará a mediados del mes en Dubai. Esa será la primera fecha que sumará puntos para los Juegos Olímpicos de París 2024.

Josefina Tapia ya está con los ojos puestos en el circuito olímpico, pero también en Santiago 2023: "El hecho de haber sido la primera mujer en participar de unos Juegos Olímpicos fue una experiencia súper bonita, y espero que los Juegos Panamericanos también sean una experiencia bacán. También espero que hagan una pista buena, que sea de nivel acá en Chile que es lo que necesitamos para poder entrenar y así poder prepararme para otras competencias".