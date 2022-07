El DT de la selección chilena no tuvo muchas cosas que rescatar en la aplastante derrota que la Roja sufrió ante Colombia por la cuarta y última fecha del Grupo A en la Copa América Femenina 2022. "

José Letelier es crítico tras la goleada de Colombia a la Roja y asume la responsabilidad: "Hay formas de perder y esta no fue la mejor"

José Letelier hizo un análisis con pocos puntos rescatables. El marcador fue demasiado expresivo, pues Colombia venció por 4-0 a la selección chilena en la cuarta y última fecha del Grupo A en la Copa América Femenina 2022, algo que dejó fuera de carrera en el torneo a las chilenas, quienes de todas formas todavía sueñan con un boleto al repechaje de la Copa del Mundo de Nueva Zelanda 2023.

Para que eso ocurra, Chile deberá vencer al tercer lugar del Grupo B, que podría salir entre Argentina y Venezuela. Pero según dejó ver el director técnico en sus declaraciones, habrá que mejorar muchas cosas para apostar a la repesca.

"Es un golpe muy duro. Eso no significa que Colombia no podía ganarnos. Al contrario, es una muy buena selección, pero hay formas de perder y quizá para nuestro equipo no fue la mejor. Comenzando un partido que sabíamos que sería difícil por la capacidad de Colombia, y desajustes en nuestra línea defensiva generaron esas diferencias de los primeros minutos. Luego se hace difícil acortar diferencia contra un rival que juega bien con jugadoras potentes y hábiles", afirmó el estratego.

De todas maneras, el entrenador que condujo a Colo Colo a ganar la Copa Libertadores Femenina en 2012 hizo una autocrítica. "Tengo que asumir la responsabilidad como técnico y ojalá tener una opción más para lo que queda de torneo. Cuando uno realiza un planteamiento o tiene un equipo inicial cree que es el mejor equipo para presentar. Esa siempre es la idea. A veces lo que uno plantea puede ser efectivo. En este partido no fue así", expresó el estratego de 56 años.

Letelier profundizó sobre esa idea: el planteamiento inicial. "El partido se tornó más plano con nosotros tratando que no nos convirtieran más y encontrar una chance para cortar el marcador. Hay realidades, no se trata de decir vamos a dar vuelta el partido porque era complejo y cerramos espacios. Hemos visto todos los partidos de Colombia y habíamos jugado también. A la luz de los hechos, la lectura no fue la correcta", cerró el otrora arquero de Colo Colo, uno de los jugadores que el Cacique cedió a préstamo a Alianza Lima luego del accidente aéreo del plantel Íntimo en 1988.

Los posibles rivales de turno, Argentina y Venezuela, también fueron materia de análisis del adiestrador. "Son selecciones que están a un nivel importante en Sudamérica. Argentina viene del Mundial, Venezuela ha sido históricamente un equipo importante. A estas alturas elegir qué es mejor para nosotros creo que es complejo. Son dos equipos difíciles. Veníamos con la idea de pelear una clasificación directa que no se logra", cerró José Letelier.