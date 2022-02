Desde 2016 que la selección femenina de Estados Unidos viene exigiendo pagos igualitarios y trato equitativo entre ambos combinados nacionales adultos. Mientras ellas eran campeonas del mundo (2015), todavía no tenían vuelos chárter como los hombres ni ganaban lo mismo que ellos en concepto de viáticos. Pero todo eso terminó.

Este martes, US Soccer confirmó que la disputa entre sus selecciones terminó. Firmaron el equal pay. El pago a las mujeres sería multimillonario, con afán de igualar los premios que han quedado pendientes en los últimos años. Además, habrá un fondo especial para las seleccionadas que se hayan retirado.

Serán 24 millones de dólares en pagos en concepto de salarios atrasados para la selección femenina de Estados Unidos. Además, los convenios colectivos de premios en todas las competiciones serán negociados en conjunto entre hombres y mujeres, incluyendo la Copa del Mundo.

"No fue un proceso fácil llegar a este punto con certeza. Lo más importante aquí es que estamos avanzando, y estamos avanzando juntos. Avanzar y vincular este acuerdo con el CBA es importante para ambos grupos, porque todos creemos en la igualdad salarial, y la única forma en que podemos lograrlo, hasta que la FIFA iguale el dinero del premio de la Copa Mundial, es que el equipo masculino, el equipo femenino y US Soccer se unan y lleguen a un acuerdo para igualarlo nosotros mismos", aseguró Cindy Parlow Cone, presidenta de US Soccer a The New York Times.

"Creo que fue extremadamente motivador ver a las organizaciones y los empleadores admitir sus errores, y nosotros forzarlos a corregirlos. Creo que estamos muy orgullosas del efecto dominó que ayudamos a poner en marcha", declaró Alex Morgan respecto a esta decisión.

Las relaciones entre US Soccer y las jugadoras estaban ásperas desde hace años, ya que en 2018 parte de la selección femenina los demandó ante la justicia para llegar a la anhelada igualdad salarial. En 2020, sin embargo, un juez federal desestimó todos los argumentos legales. Dos años más tarde, la federación se comprometió a equiparar a ambas selecciones en todo sentido.

“Lo que nos propusimos hacer fue obtener el reconocimiento de discriminación por parte de US Soccer, y lo recibimos a través de pagos retroactivos en el acuerdo. Nos propusimos tener un trato justo y equitativo en las condiciones de trabajo, y lo conseguimos a través del acuerdo sobre las condiciones de trabajo. Y nos propusimos tener el mismo salario para nosotros y el equipo masculino a través de US Soccer, y lo logramos", destacó Morgan. ¡Buena noticias para el futfem mundial!