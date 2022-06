La necesidad de que el fútbol femenino chileno se juegue en estadios es vital, no solamente para proteger la seguridad de las jugadoras, si no que también para hacer crecer la actividad. Es muy diferente jugar en canchas y que tenga que asistir gente con invitaciones, que en general son familia, parejas o amigos más cercanos de las futbolistas, pero nada más.

El uso de estadios no es la generalidad en el Campeonato Nacional femenino. Fernández Vial y Universidad de Concepción hacen de local en el estadio Alcaldesa Ester Roa Rebolledo. Pero Colo Colo va a jugar contra Universidad Católica este domingo y no será en su cancha principal, por a, b o c motivos.

Debiese estar planificado que las jugadoras dispongan de un recinto deportivo de Primera División. Universidad de Chile solamente jugó un partido en estadio, en el Municipal de La Pintana ante Palestino. Universidad Católica ha jugado cuatro veces en San Carlos de Apoquindo, Puerto Montt a veces es local en el Chinquihue, Antofagasta también está en cancha alternativa.

Que se asegure la presencia y el dispositivo de seguridad es muy importante. Y también para el espectáculo. ¡Por qué a las jugadoras hay que esconderlas en una segunda cancha! ¡Por qué no se hace la inversión para arrendar un estadio, si no disponen de él! ¡Por qué no pensar en algo a largo plazo con los municipios!

Hay un tema de gestión que no se está haciendo e insisto, no sólo se pone en riesgo la seguridad, si no que se perjudica el espectáculo y la visibilidad de las jugadoras en la actividad. Es otra manera de dignificarla. Por qué no hacerlas jugar en un estadio.

Se entiende que hay razones de presupuesto, pero al presupuesto lo antecede la gestión. Y si no hay gestión y no hay obligación por parte de la ANFP de asegurar un buen espectáculo y exigirles a los presidentes de clubes que les entreguen las herramientas a las jugadoras, se hace todo muy difícil.

La realidad sudamericana



En el caso de Colombia, que últimamente es de los países que la está llevando en el fútbol femenino, fueron 20 mil espectadores al partido de ida de la final entre América de Cali y Deportivo Cali, y quieren superar la marca de Santa Fe, que llevó 33 mil hinchas al estadio. Se esperan 38 mil este domingo en el Pascual Guerrero. Todos los equipos femeninos juegan en sus respectivos estadios, municipales u otros más pequeños.

Si nos vamos al caso de Argentina, que es más similar al nuestro, sólo siete de 21 equipos disponen de estadio para las ramas femeninas. Pero tenemos que pensar en Colombia, que está haciendo las cosas bien y es donde se jugará la próxima Copa América.

Es un tema de gestión para hacer crecer ese presupuesto y que esté pensado desde un comienzo. Este domingo habrá otro clásico, Colo Colo y Universidad Católica convocan mucha hinchada, y si existen más espacios para que esa hinchada esté presente para ver a las mujeres, también será una actividad más rentable para los clubes.

Pero es muy difícil que alguien dé el primer paso. Todo parte por la ANFP si quiere dignificar la actividad, que es donde se apunta y donde se logró la ley que profesionaliza a las jugadoras. Ese tiene que ser el camino y la exigencia, para salvaguardar la dignidad y seguridad de las jugadoras, y convocar cada vez a más gente, porque ellas merecen y necesitan ser vistas y apoyadas.

Grace Lazcano es periodista de la Universidad Diego Portales y ha trabajado en FOX Sports, Canal del Fútbol y actualmente es palelista de ESPN Chile. Además es codirectora del documental Históricas y conductora del programa Primera Ronda, por RedGol.