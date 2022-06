Testigos relatan los graves incidentes del Superclásico femenino y culpan a Universidad de Chile: "No se veló por la seguridad de las jugadoras"

La última edición del programa Primera Ronda, que se transmite a través de las plataformas de RedGol, no quedó al margen de la gran polémica de la semana del fútbol femenino: la suma de negligencias en el Superclásico entre Universidad de Chile y Colo Colo, en el Centro Deportivo Azul, que puso la integridad de las jugadoras en serio peligro.

El espacio que conducen Coco Stadella y Javiera Court tuvo como invitadas a María José Urrutia, delantera de las albas que se encuentra lesionada, y Maryorie Hernández, ex seleccionada chilena e integrante del Cacique. Y por primera vez, se relataron abiertamente los incidentes del miércoles pasado.

Coco Stadella abrió el debate con una crítica a la programación, a las 15:00 horas: "Para qué hablar del día, la hora y el lugar. Eso igual afectó los ánimos. Para mí era simple. Si iba a ser sin público, era sin público. Pero lo que hace finalmente la U es regalar entradas de cortesía. Llega sólo barra de Universidad de Chile y eso también provoca una fricción".

Luego tomó la palabra Cote Urrutia: "También pasó el año pasado en semifinales. Jugamos en el estadio Monumental el partido de ida, y la revancha se jugó en el CDA, solamente con público de ellas y con suerte pudieron entrar las niñas del plantel de Colo Colo que no estaban citadas".

"Uno piensa en un clásico a las 3:00 de la tarde. ¿Cuál es la ayuda que se le da al fútbol femenino con la visibilidad de un miércoles a las 3:00 la tarde? Y también en un escenario... un clásico no da para jugarse en un centro de entrenamiento", lamentó la atacante.

"Tratamos de que estas cosas queden en un segundo plano, pero a la larga igual van afectando. Uno lucha, llevamos años luchando por el fútbol femenino, pero también una se cansa. Llega un momento en que una se cansa", reconoció la mundialista.

La falta de una ambulancia, como exigen las bases del Campeonato Nacional Femenino, quedó en evidencia cuando Javiera Grez sufrió un choque con pérdida de consciencia: "Le trataban de abrir la boca y es un tema peligroso, porque puede o no puede ser grave. Y un carabinero pregunta si no había ambulancia", reveló Court.

Sin ambulancia por 200 mil pesos



La falta de un vehículo para trasladar a Javiera Grez fue "La ANFP pone la ambulancia, porque tiene un costo de 200 mil pesos y no todos los clubes pueden costearlo. Yo creo que Universidad de Chile podría, pero la ANFP lo hace con todos por igual. El reglamento dice que es responsabilidad del club local, pero también del cuerpo arbitral, revisar que esté la ambulancia para darle el vamos al partido", sentenció.

Cote Urrutia sacó más con nuevos antecedentes: "Yo subí (a redes sociales) la imagen de cuando estaban entrando los carabineros con el furgón y no había una ambulancia. Pero antes de eso ocurrió algo. Cuando Fernanda Hidalgo fue reemplazada, la árbitra la hizo salir por el sector de la barra de la U y le gritaban cosas, le tiraban cosas y escupos".

La jueza fue Madelaine Rojas y la delantera le cobra su responsabilidad. "Ella no puede hacer salir a una jugadora por ahí, por su seguridad. Eso no se debería hacer, menos ahí donde hay cero seguridad. Hay una foto con un barrista casi pasándose (a la cancha) para hacerle algo. Nosotros no entendíamos nada".

¿Quién invitó a los hinchas de Universidad de Chile?



Había harto más donde picar. María José Urrutia tiene su teoría sobre los hinchas que asistieron a apoyar a la U: "Sé que hay gente que fue al partido invitada por el club, que también estuvo en la conmemoración que le hicieron a la rama femenina para el aniversario de Universidad de Chile, cuando cumplieron 95 años y estuvieron con ellas en una actividad".

"Entonces me da para pensar que es gente que se conoce y que conoce a la rama femenina, que tiene cercanía con las jugadoras y es la barra. Se me hace extraño que no les dijeran que 'van a ir de invitados, queremos que esto sea un espectáculo, compórtense'. Y que hayan permitido que entraran los extintores. No es algo que pase piola en una mochila", argumentó.

En ese sentido, la delantera colocolina reveló que "nosotros tuvimos que entrar por Fernández Albano (la puerta auxiliar del CDA), con varias compañeras por atrás. Incluso le dije al guardia que venía ella, ella y ella. El guardia ni nos miró, no nos pidió carnet, ni vieron la patente del auto. Y yo quedé así como 'para qué nos hacen hacer listas o pedir patentes si podía entrar cualquier persona'. Yo podía ir con cualquier persona, no se revisó la lista ni nada", reveló.

Coco Stadella hizo ver que esta situación no se vivió en otros duelos de la U femenina. "Y es súper extraño, porque la U fue local ante Palestino en La Pintana y tenían un protocolo mucho mayor. Estaban con pulseritas de colores para la prensa. Y ahora me parece muy extraño que en este partido -no de alto riesgo, pero sabemos lo que conllevan Universidad de Chile y Colo Colo- haya sido tan precario ese sistema", alertó la comunicadora.

Cote Urrutia: "No se veló por la seguridad de las jugadoras"

Javiera Court volvió a establecer culpas frente a las numerosas incidencias que tuvo el Superclásico: "Nada justifica que no haya habido una ambulancia, que me parece muchísimo más grave y terrible, haya sido responsabilidad de la ANFP o no tener la ambulancia, creo que Universidad de Chile es el responsable porque es lo que dicen las bases".

Nuevamente Urrutia tomó la palabra y se refirió a la subgerenta de fútbol femenino de la ANFP: "Estaba hasta Constanza (Minoletti) allá. Eso es lo que me parece raro. Por que si fuese así, ella también tiene que hacer que las reglas se cumplan y no dejar que se jugara el partido. Sólo por los extintores el partido no debió comenzar"

Fue el minuto en que Maryorie Hernández hizo su análisis. "Sentí rabia y no solamente por haber sido parte de Colo Colo, si no que tengo muchas conocidas en Universidad de Chile y es fome si a alguien le pasa algo grave. Yo formé parte del fútbol femenino y si pasan esas situaciones da rabia, como espectador y más conociendo a las niñas".

Cote Urrutia fue drástica: "La seguridad de las jugadoras fue lo que menos se cuidó en el partido del miércoles. Por todos lados hubo negligencia y terminando por lo que le pasó a la Javi (Grez). El partido empezó mal, con extintores, la salida de la Feña (Hidalgo)...".

Y una más: el momento en que Isidora Olave es reemplazada y recibe un proyectil de los hinchas que estaban prácticamente encima. "Cae al suelo porque le tiraron algo. Le llegó en la oreja, yo estaba ahí. Como jugador no tienes por qué recibir proyectiles de afuera. Y la barra estaba al lado. El rollito no se alcanzó a abrir, y son duros", completó la delantera.

Finalmente, Coco Stadella comparte una sensación peligrosa. "La hinchada del fútbol femenino era distinta, más familiar (...). Lo que ha pasado con la U de Chile masculina, que no está en un buen momento, y que la mujeres saquen la cara por el club, (ha hecho que) la hinchada de la U se venga al fútbol femenino y se traiga a todas esas mañas, que es lo que no queremos y lo que queremos erradicar del fútbol", sentenció la comunicadora.