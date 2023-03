Gianni Infantino ganó, este jueves, la reelección como presidente de la FIFA por tercer periodo consecutivo. El abogado suizo-italiano seguirá comandando al ente rector del fútbol al menos hasta 2027, y aseguró que el primer objetivo de este proceso será igualar las remuneraciones y premios de los mundiales femenino y masculino.

La idea es que, en las Copas del Mundo de 2026 y 2027, respectivamente, tengan equal pay y que cada una de las asociaciones participantes reciba más dinero por el solo hecho de decir presente en una cita planetaria. Además, aumentó en un 200% los premios de cara a Australia-Nueva Zelanda 2023.

El total de premios que se pagaban en 2019 era de 50 millones de dólares. En 2023, en tanto, será de 152 MDD. Antes, por prepararse para el mundial, pagaban 11.5 millones, monto que subirá a 30.7. Además, los beneficios para clubes aumentarán de 8.5 a 11.3, mientras que los premios van de 30 a 110 MDD.

Gianni Infantino, en el discurso que inauguró su tercer periodo como presidente de la FIFA, aprovechó de denunciar la oferta económica de los canales de televisión y la diferencia que hay entre una cita planetaria y otra.

"Debemos prestar gran atención a las mujeres. El Mundial Femenino de Australia y Nueva Zelanda debe ser una celebración del fútbol femenino, del progreso y un festival para todas y todos, que no debe quedar manchado con otro tema. Hoy nos embarcamos en una trayectoria histórica para el mundo femenino en pro de la igualdad", explicó.

Además, en el discurso, reveló cómo van a buscar el equal pay a partir de ahora. Según Infantino, la estrategia "puede conllevar que en 2026 y 2027 tengamos una remuneración equitativa para hombres y mujeres y que las asociaciones reciban más de lo que están recibiendo por participar en el Mundial".

"Nosotros ya hemos hecho acciones, pero desgraciadamente esto no sucede en todas las partes de la industria. Los patrocinadores, los operadores de radiodifusión deben seguir progresando en este aspecto; es muy fácil criticar y no hacer. La FIFA está recibiendo ofertas de 10 a 100 veces inferiores para el Mundial Femenino en relación al masculino ¿Creen que esto es normal? Si nos ofrecen un 20 o un 25 por ciento menos, de acuerdo, pero no un 100. ¿Así como vamos a conseguir hacerlo?", agregó.