La fecha 4 del Campeonato Femenino Caja Los Andes 2022 se disputó este fin de semana y Colo Colo se llevó todos los focos, luego de golear por seis a cero a Deportes La Serena en el cierre de la jornada dominical, con un gol olímpico de Elisa Durán, un partidazo de Ysaura Viso y una María José Urrutia superlativa.

La ganadora a mejor gol del 2021 en los Premios Contragolpe-Redgol 2021 es la actual capitana del plantel albo. Sin embargo, Cote estaba con la pólvora mojada: su última anotación fue el 28 de noviembre del año pasado, en el triunfo 2-0 de la Roja Femenina sobre la India en la fecha FIFA de diciembre.

Por esa razón, cuando Urrutia anotó el 1-0 a los 10' su celebración de gol vino desde el alma, como el desahogo por esos largos cuatro meses sin convertir de manera oficial: no pudo anotar en cuatro fechas del Campeonato Nacional 2022 ni en tres amistosos de selección chilena femenina: frente a Brasil y Ecuador por partida doble.

Sin embargo, el 1-0 no fue lo único que Cote hizo este domingo, ya que una jugada en particular se viralizó en redes sociales y la delantera se llenó de elogios: trancó hasta con la cabeza a las jugadoras granates para evitar que anotaran.

En entrevista con Contragolpe en 2021, Urrutia explicó por qué se atreve a hacerlo. "Nunca me ha dado miedo, siempre he sido una jugadora valiente, y si tengo que ir a trancar con la cabeza lo voy a hacer. Lo he hecho hasta en entrenamientos, porque el fútbol es algo que me apasiona. A veces me nace hacerlo, entonces lo hago, y no pienso en que me puedo romper la cabeza o que me van a pegar una patada en los ojos; eso es lo que menos pienso", destacó.

Todo indica que María José no jugará en la jornada 5 del Campeonato Nacional: el Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile será suspendido porque entre ambos clubes tienen 12 jugadoras convocadas al torneo Sudamericano Femenino Sub 20 que será entre el 6 y el 24 de abril.