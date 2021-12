El pasado jueves se desarrolló la primera, e inédita, Gala del Fútbol Femenino de Chile, los Premios Contragolpe, organizados por RedGol en la Casa de la Cultura de Ñuñoa. Una instancia pionera en el país en premiar exclusivamente al fútbol femenino de Primera División, y que promete regresar en 2022.

Con la animación de los periodistas Grace Lazcano y Rodrigo Herrera, se entregó un reconocimiento a las mejores de cada una de las categorías en disputa, el que contó con la votación del público, la prensa y los planteles de Primera División del fútbol femenino chileno.

Y no solamente al mejor DT o la mejor delantera se trató la noche de premiación y de gala. También fue turno de conocer al Mejor Gol LATAM de la temporada que despedimos con Universidad de Chile como campeón, en un viaje de norte a sur que no para en 2022 con el Campeonato Nacional Femenino que nos trae aún más emociones. Y es que goles hubieron muchos durante el año, pero tratar de reducir las opciones en pocas no fue tarea fácil para quienes armaron esta categoría en particular.

El gol de María José Urrutia, de Colo Colo, ante Santiago Morning, que significó el 2-1 de las albas ante bohemias por la fase de grupos del Campeonato Nacional Femenino, en el Estadio Monumental, fue el ganador como Mejor Gol LATAM de la temporada, llevándose el 61,7% de los votos recibidos.









El tanto de María José Urrutia compitió con otros dos tantos de igual factura como el de Karoline Ibáñez, en el encuentro de Deportes La Serena por 2-1 ante Deportes Temuco, y Viviana Torres en el partido de Colo Colo 5-2 Universidad de Concepción en el Estadio Monumental.



Este es el gol de María José Urrutia a Santiago Morning en el Estadio Monumental:

