Las jugadoras revelaron que no tienen uniforme de concentración, tampoco polerones ni parkas, y aún están vistiendo la camiseta 2022 de Cobresal.

Con ropa 2022: Cobresal Femenino exige respeto y funa al club por no darles uniforme

Cobresal es uno de los pocos equipos en el fútbol femenino chileno que están tercerizados. Considerando que los hombres juegan en El Salvador, su fútbol joven y femenino están a cargo de la Municipalidad de Puente Alto. Las mujeres, sin embargo, decidieron alzar la voz en contra del club.

Justo antes de enfrentar a Palestino por la fecha 5 del Campeonato Femenino 2023, el mismo club compartió una serie de imágenes del calentamiento en la cancha del estadio Municipal de Puente Alto, donde se vio que las jugadoras ni siquiera tienen uniforme completo de la institución para calentar.

En las fotos se ven con parkas negras y celestes, polerones rosados y negros, cortavientos rojos y azules. En resumen: no están uniformadas, ya que la institución no les entregó ropa de concentración. Es más, tampoco tienen vestimenta uniforme para viajar a Tocopilla para enfrentar a Antofagasta por la fecha 6.

“El primer equipo de hombres tiene hasta parka y nosotras hoy nos presentamos con diferentes polerones al partido contra Palestino. La Municipalidad de Puente Alto nos da colaciones y nos da harto apoyo. Nos comentan que están esperando respuesta de Club Deportes Cobresal con respecto a eso", explicaron las jugadoras a Revista FutFem.

Eso no es todo, ya que el mismo medio reportó que el club les entregó solamente ropa de juego, short y camiseta, del año 2022 para la presente temporada. La camiseta 2023 no ha sido entregada al equipo femenino, y Puente Alto reporta que depende de la institución deportiva, no del municipio.

Este miércoles 3 de mayo, desde las 12:00 horas, Cobresal saltará a la cancha del estadio Municipal Ascanio Cortés de Tocopilla. El partido las enfrentará contra Deportes Antofagasta y será válido por la sexta jornada del Campeonato Femenino 2023.