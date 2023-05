El Campeonato Femenino 2023, salvo la derrota ante Universidad de Chile, iba viento en popa para Colo Colo. Las campeonas tienen a la máxima goleadora, a la máxima asistente también, y han sido sublíderes todo el semestre, a tres puntos de la U.

Sin embargo, este martes se confirmó la resta de tres puntos para las albas; pese a que se mantienen en el segundo puesto de la tabla de posiciones con 21 puntos, ahora lo hacen a seis puntos de distancia de las Leonas, lo que complica sus chances de alcanzar el liderato al fin de la primera rueda.

¿Qué pasó? En el partido contra Cobresal, válido por la fecha 1 y jugado el 26 de marzo, Colo Colo incurrió en alineación indebida. Ese día fue titular Alexia Gallardo, quien había sido inscrita por el Cacique, pero aún no estaba habilitada por la ANFP. Se debió a que no habían enviado la libertad de acción desde Deportes Puerto Montt.

Lo que indica el fallo

Pese a que en la tienda alba apelaron a la decisión del Tribunal de Disciplina, la segunda sala volvió a fallar en favor de Cobresal. La razón fue simple: Gallardo quedó disponible para jugar recién el 29 de marzo, con posterioridad al duelo ante las legionarias.

Y aunque los clubes enviaron el documento a la ANFP el día 24 del mismo mes, no habilitaron inmediatamente a la defensora central. Esto, porque no fue procesado en el sistema el documento. La planilla del día del partido la llenaron a mano, por lo que no hubo constatación en el COMET de que Gallardo no estaba lista para jugar.

“SE CONFIRMA la sentencia de la Primera Sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP, de fecha 12 de abril de 2023, que sanciona al Club Colo-Colo con la pérdida de los puntos obtenidos en el partido disputado contra el Club Cobresal por la Primera Fecha del Campeonato Femenino 2023, entendiéndose, en consecuencia, que perdió el partido, otorgándose el triunfo al club Cobresal por el marcador de tres por cero”, detallan.

Desde ANFP confirmaron, de todos modos, que los ocho goles anotados y todas las incidencias ocurridas en el partido se mantienen. El motivo es que el partido no fue anulado y no se solicitó la repetición del mismo. En el pasado, otros encuentros cuyo resultado cambió por secretaría han mantenido las anotaciones, porque es castigo para el club, no para los/as futbolistas, según el criterio de la FIFA.

